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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

وفد "صحة النواب" يزور السويس لمتابعة استعدادات انطلاق تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل

وفد لجنة الصحة
وفد لجنة الصحة

يزور وفد برلماني من لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب برئاسة النائب الدكتور أشرف حاتم اليوم محافظة السويس لمتابعة استعدادات المحافظة للبدء في انطلاق  تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بعدد من المستشفيات والوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة بالمحافظة التي تأتي ضمن المرحلة الأولى، لتنفيذ المشروع القومي للتأمين الصحي والتي تتضمن محافظات (بورسعيد- الإسماعيلية- السويس- جنوب سيناء- الأقصر -أسوان)، بخطوات وإجراءات تمهيدية على فترات وجدول زمني محدد. 

وتقوم اللجنة بزيارة لمستشفى السويس العام، كما تتوجه اللجنة لزيارة مستشفى حميات السويس، وتتفقد اللجنة أعمال التطوير بمستشفى التأمين الصحي بحوض الدرس.

كما يتوجه وفد لجنة الصحة بمجلس النواب غدا الاربعاء لزيارة مستشفى المجمع الطبي الجديد (إدارة السويس)، كما يتوجه الوفد لزيارة مركز السويس القديمة، ومركز صحة مصر السويس الجديدة.

ويقوم الوفد البرلماني بزيارة مستشفى العبور يوم الخميس بـ(حي الكويت)، وبعد ذلك سيتوجه لزيارة مستشفى الصباح، وسيقوم أيضا بزيارة وحدات الأمل- مبارك- عمر بن الخطاب، كما سيقوم الوفد بزيارات للقيادات التنفيذية بمحافظة السويس.

ويضم الوفد البرلماني أعضاء لجنة الصحة وكيل اللجنة النائب محمد الوحش والنائبة سهير عبد الحميد والنائبة إيناس عبد الحليم والنائبة أمنية رجب والنائب محمود أبو الخير والنائبة ميرفت عبد العظيم والنائب محمود العزب والنائب أحمد دندش والنائب محمود مشعل والنائبة سمر سالم.

لجنة الشئون الصحية محافظة السويس التأمين الصحي الشامل منظومة التأمين الصحي الشامل المستشفيات والوحدات الصحية

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