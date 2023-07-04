اليوم.. المنتخب الأولمبي يواجه غينيا في نصف نهائي أمم إفريقيا

يخوض المنتخب الأوليمبي المصري، مواجهة صعبة ومصيرية، عندما يواجه نظيره الغيني، في الثامنة مساء اليوم الثلاثاء، في المباراة التي ستجمعهما على ملعب (ابن بطوطة)، بمدينة طنجة، في إطار الدور نصف النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، المقامة حاليًا بالمغرب.

ويطمح منتخب مصر، لتحقيق الفوز، من أجل حصد إحدى البطاقات الثلاثة المباشرة المؤهلة إلى مسابقة كرة القدم بدورة الألعاب الأوليمبية 2024 بباريس.

ويأمل منتخب «الفراعنة» في حصد الانتصار، من أجل العبور إلى المباراة النهائية، والاقتراب خطوة من الاحتفاظ بلقب البطولة، الذى حققه في نسخة عام 2019، والتي أقيمت على الأراضي المصرية، والتي تأهل على إثرها، إلى أولمبياد طوكيو 2020.

وكان منتخب مصر، قد استهل مشواره في البطولة، بالتعادل سلبيًا مع النيجر، ثم الفوز على مالي، بهدف نظيف، قبل أن يتغلب على الجابون، بثنائية دون رد، في لقاء الجولة الثالثة.

بينما استهل منتخب غينيا، مشواره بالخسارة أمام المنتخب المغربي "المضيف" بهدفين مقابل هدف، في المباراة الافتتاحية، ثم تغلب بعدها على الكونغو، بثلاثة أهداف مقابل هدف، قبل أن يتعادل إيجابيًا مع بهدف لمثله، مع غانا، في لقاء الجولة الثالثة.

ومن جهته؛ شدد البرازيلي روجيرو ميكالي، على أهمية المباراة التي تعد حاسمة في مشوار الفريق في البطولة، مطالبًا اللاعبين بالتركيز وعدم إهدار الفرص السهلة أمام مرمى المنافس.

وطالب ميكالي، اللاعبين الفوز، من أجل إسعاد الشعب، بحصد التأهل إلى دورة الألعاب الأوليمبية المقبلة في باريس.

وعقب تلك المباراة، سيلتقي المنتخبين المغربي والمالي، في الحادية عشرة مساء، في المباراة التي ستجمعهما على ملعب (مولاي الأمير عبدالله) بالرباط، في نصف نهائي البطولة.

وتتأهل المنتخبات الثلاثة الأولى في البطولة، إلى أولمبياد باريس، بينما يخوض صاحب المركز الرابع، ملحقًا عالميًا مع رابع القارة الآسيوية.