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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الخارجية الروسية: أوكرانيا تقوم بأعمال إرهابية ضدنا

الخارجية الروسية
الخارجية الروسية

قالت الخارجية الروسية، إن السلطات الأوكرانية تقوم بأعمال إرهابية ضد روسيا، مشيرة أنهم حاولوا استهداف بنية تحتية ومطار روسي، حسبما أفادت فضائية القاهرة الاخبارية، في نبأ عاجل، اليوم الثلاثاء.

وأكدت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، أن محاولة نظام كييف استهداف منطقة تقع فيها بنية تحتية مدنية بما في ذلك المطار، الذي يستقبل بالمناسبة الرحلات الجوية الأجنبية، هو عمل إرهابي آخر، مع الأخذ في الاعتبار أن "زيلينسكي" يرتكب هذه الأعمال الإرهابية مستخدمًا الأموال التي يوفرها الغرب، أو بالأموال الغربية التي يشتري بها الأسلحة، وهو ما يعد إرهابا دوليا.

وكانت وزارة الدفاع الروسية،  قد أعلنت أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت أربع مسيرات أوكرانية في منطقة نوفويا موسكفا، حيث تم إسقاط أربعة منها من خلال الدفاعات الجوية وتم إنزال طائرة مسيرة أخرى بواسطة أجهزة الحرب الإلكترونية وتحطمها في منطقة أودينتسوفو بمقاطعة موسكو، مشيراً إلى أنه "لم تقع إصابات أو أضرار نتيجة الهجوم الإرهابي الذي تم إحباطه.

الخارجية الروسية السلطات الأوكرانية روسيا مسيرات موسكو

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