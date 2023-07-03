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الإثنين 03 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إحالة اثنين من "تمريض مطروح" للتحقيق

صورة من الحدث
صورة من الحدث

أجرى د.مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، جولة ميدانية مفاجئة، اليوم، للمرور على وحدات الرعاية الأولية "وحدة الكيلو ٧، ووحدة السادات".

جاء ذلك  للاطمئنان على انتظام سير العمل بها والوقوف على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي والمواطنين وتواجد القوي البشرية، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وبحث أي معوقات تؤثر على انتظام سير العمل بالوحدات تزامنا مع رفع حالة الطوارئ خلال إجازة عيد الأضحى وكذا الاطمئنان على تنفيذ حملة ١٠٠ يوم صحة بالمراكز الثابتة وعددها ٢٤ منفذ على مستوى المحافظة وانتظام العمل بمنافذ الألبان ومبادرة المقبلين على الزواج.

وبدأ وكيل صحة مطروح جولته بالوحدة الصحية بالكيلو ٧ متفقدا الاستقبال، والتأكد من توفير الكميات المناسبة من مستلزمات التشغيل والطعوم والأمصال وخدمات مبادرة ١٠٠ يوم صحة ومنفذ توزيع الألبان ومتابعة مؤشرات الأداء حيث تبين صرف ٢٨١ علبة لبن للمرحلتين الاولى والثانية خلال فترة إجازة عيد الأضحى، وتقديم خدمات تنظيم الأسرة لعدد ١٢ سيدة.

واستكمل وكيل صحة مطروح جولته بالمرور على وحدة السادات الصحية بمنطقة الريفية حيث تفقد الاستقبال والطوارئ ، وتأكد من توفير الكميات المناسبة من مستلزمات التشغيل والطعوم والأمصال وتفقد خدمات مبادرة ١٠٠ يوم صحة وتابع مؤشرات الأداء وتبين تقديم خدمات المبادرة لعدد ٥٢ منتفع ومنتفعة وتابع أعمال مبادرة المقبلين على الزواج وانتظام العمل بها حيث تم تقديم الخدمة ل٤٢ منتفع ومنتفعة. 

قرر وكيل الصحة إحالة ممرضة بوحدة الكيلو ٧ وممرضة بوحدة السادات للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية تجاههما، مشددا على ضرورة التزام الأطقم الطبية بجدول الأعمال المكلفة تزامنا مع رفع حالة الطوارئ واستقبال المحافظة لأكثر من ٤ ملايين مواطن خلال فترة الإجازات وعيد الأضحى. 

وأكد سالم أهمية تواجد الفريق الطبي بأماكن العمل والتأكد من رضا المرضي والمواطنين على الخدمات الطبية المقدمة لهم، مع توفير أوجه الرعاية الصحية للمرضي، لافتًا إلى أن مديرية الصحة قدمت ولا زالت تقدم الدعم والمساندة لجميع منافذ تقديم الخدمات الصحية بجميع مراكز المحافظة.

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١٠٠ يوم صحة الأدوية والمستلزمات الطبية الخدمات الطبية المقدمة للمرضى المقبلين على الزواج انتظام سير العمل رفع حالة الطوارئ وكيل صحة مطروح

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