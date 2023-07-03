قبل امتحان الاستاتيكا.. كيف يمكن لطلاب الثانوية المراجعة بشكل أفضل؟

الرياضيات مادة تثير القلق والتوتر لدى الكثير من طلاب الثانوية العامة، خاصة في ظل ضغط الامتحانات والسعي للحصول على مجموع جيد، حيث يستعد طلبة الثانوية العامة لأداء امتحان مادة الاستاتيكا، المقرر أن يؤديه الطلاب غداً في أول فروع مادة الرياضيات، لكن هناك طرق يمكن أن تساعد الطلاب على مذاكرة الرياضيات بشكل أفضل وأسهل.

في السطور التالية، نستعرض بعض النصائح والإرشادات التي قدمها جمال علي، مدرس رياضيات بأحد المدارس الثانوية، لمساعدة طلاب الثانوية العامة على تحسين أدائهم وتخطي صعوباتهم في هذه المادة.

احضر حصص مراجعة الرياضيات

أول خطوة لمذاكرة الرياضيات بفعالية هي احترام المادة والمدرس، بالحضور المنتظم لحصص الرياضيات في دورات التقوية، فالغياب قد يجعلك تفقد سلسلة من المفاهيم والقوانين التي تعتمد على بعضها وبالتالي تزداد صعوبة حل الامتحان.

انتبه جيدًا لشرح المدرس:

لا تكتف بالجلوس في حصة الرياضيات والنظر إلى السبورة أو إلى كتابك، بل حاول أن تكون نشطًا ومشاركًا في الشرح، وأن تستمع بتركيز لما يقوله المدرس، وأن تلاحظ كيف يستخدم المثال لإثبات قانون أو حل مسألة، كما أنه من المهم أن تسجل الملاحظات والتلخيصات التي يقدمها المدرس، فهي قد تساعدك على استذكار الأفكار الأساسية.

حل التمارين بشكل مستمر:

لا يمكن دراسة الرياضيات بشكل جيد بمجرد القراءة أو الحفظ، بل يجب التطبيق والتدرب على حل التمارين والمسائل بشكل مستمر، فبذلك تتعود على استخدام القوانين والصيغ في حالات مختلفة، وتزداد قدرتك على التفكير والإبداع في إيجاد حلول.

اسأل عن أي شيء لا تفهمه:

لا تخجل من طرح الأسئلة على المدرس أو الزملاء أو الأهل، فإذا واجهت صعوبة في فهم أي شيء في الرياضيات، فالسؤال هو علامة على الذكاء والرغبة في التعلم، ولا يجب أن تترك أي شك أو غموض في ذهنك.