برامج قنوات المتحدة فى عيد الأضحى.. ضحك «كرارة والبعبع» عيدية منى الشاذلى للجمهور

نجحت برامج قنوات الشركة المتحدة في تصدر مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث بحلقات عيد الأضحى المبارك، وأدخلت الضحك والسعادة إلى قلوب الجمهور من خلال عدد من الفقرات والحلقات المميزة التي تم اختيار نجومها بعناية كبيرة للغاية ممن لهم رصيد ومحبة لدى الجمهور ومن بين تلك البرامج «معكم منى الشاذلي» للإعلامية منى الشاذلي على قناة CBC الذي أحدث ضجة في عيد الأضحى بحلقاته المميزة.

أمير كرارة فى معكم منى الشاذلي

كانت حلقة «معكم منى الشاذلي» في أول أيام عيد الأضحى المبارك مع النجم أمير كرارة الذي تحدث عن فيلمه الجديد «البعبع» الذي يعرض بموسم عيد الأضحى بصحبة صناع الفيلم الجديد ومنهم محمد أنور ومحمد عبد الرحمن.

أهل إمبابة سعداء بكرارة

تحدث «كرارة» خلال حواره مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم منى الشاذلي" على قناة cbc، عن أن هذا الفيلم خرج للنور بطريقة غريبة ومختلفة بالنسبة له، قائلا: "لما بتفرج على أفلام أجنبي بيبقى فيها أكشن وكوميديا وو.. بيتهيألي الفيلم ده مختلف وبقالنا زمن متعملش الأكشن الكوميدي بالشكل ده وأن بداية الفيلم كانت بلقاء جمعه مع المؤلف إيهاب بليبل، حيث عرض عليه الأخير الفيلم وأعجب به، قائلا: "إيهاب قعد حكالي الفيلم كله بالحوار بتاعه وبقيت أضحك من حكيه، مع إنه مكنش لسه كتب الفيلم.. وعجبني.. بس عدت سنة ونص بدون تنفيذه لأن اتشغلنا إحنا الاتنين".

وأكد أن أهالي إمبابة التزموا بتوجيهات المخرج حسين المنباوي، وتعاونوا خلال فترة التصوير، قائلا: "روحنا صورنا في إمبابة وأنا انبهرت يومها.. بقيت واقف في المنطقة دي بقولهم أنا إزاي مجتش هنا قبل كده.. يا حلاوة الناس اللي ساكنين هناك وحلاوة تعاونهم وجدعنتهم".

وتحدث الثنائي محمد عبد الرحمن ومحمد أنور عن الكثير من المواقف الكوميدية التي جمعتهم بالفنان أمير كرارة وحياتهم الشخصية مع الأسرة وسط حالة من الكوميديا الشديدة تفاعل معها الجمهور.

برنامج «معكم» نجح في أول أيام العيد في تصدر قائمة الأكثر رواجا على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بعد استضافته لنجوم الفيلم أمير كرارة ومحمد عبدالرحمن ومحمد أنور، كما نجح عدد من مقاطع الحلقة في دخول قائمة الأكثر مشاهدة على موقع اليوتيوب وفيسبوك.

فحقق مقطع «أمي عاملة قلقاس» للفنان محمد عبد الرحمن وهو يتحدث مع كرارة نجاحا كبيرا للغاية وانتشارا على كل مواقع التواصل الاجتماعي واقترب من 3 ملايين مشاهدة على فيس بوك، وكذلك محادثة محمد عبد الرحمن مع أمير كرارة في أول محادثة بينهما والتي تخطت مليون مشاهدة.

واستمر البرنامج في تصدر التريند خلال ثاني أيام العيد بحلقة أبطال فيلم «البعبع» وانضم إليهم الأطفال أبطال العمل وكان الطفل جان من أكثر المحتويات الرائجة بعد الحلقة.