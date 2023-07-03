تعرف على جهود وخطة البنك الدولي لمواجهة تغير المناخ

يعمل البنك الدولي على تعزيز التنمية المستدامة في جميع أنحاء العالم، وتواجه البشرية حاليًا واحدة من التحديات الرئيسية وهي "تغير المناخ" لذا وضع البنك الدولي خطة لمواجهة هذا التحدي من خلال العديد من الإجراءات، ويعد أكبر ممول في العالم لأنشطة العمل المناخي في البلدان النامية حيث قدم أكثر من 26 مليار دولار في عام 2021.

وفي السياق يستعرض "الدستور" خطة البنك الدولي لمواجهة تغير المناخ

أصدر البنك الدولي خطة العمل الثانية بشأن تغيّر المناخ (2021-2025)، مما يمثل تحولاً جذرياً في نهج البنك: من الاستثمار في المشروعات "الخضراء" إلى مراعاة البيئة في الاقتصادات بأكملها؛ ومن المدخلات إلى قياس الآثار، كما وجه استثماراته نحو المشاريع البيئية الخضراء التي تعمل على تقليل الانبعاثات الضارة للغازات الدفيئة وتعزيز الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح.

وفي إطار الشراكة ساعد الهند بقيمة 775 مليون دولار على توسيع أنظمتها لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية فوق أسطح المباني. وفي أقل من سنة واحدة، أتاح البرنامج قدرة توليد ما يقرب من 500 ميجاواط من الأنظمة الجديدة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية فوق أسطح المباني.

كما يدعم الزراعة المستدامة: قدم الدعم للزراعة المستدامة وتحسين أساليب الزراعة للتكيف مع التغيرات المناخية، بالإضافة إلى دعمه للأبحاث والابتكار في مجال التكنولوجيا النظيفة وتطوير حلول جديدة لمواجهة تغير المناخ، مثل تخزين الطاقة، وتحسين كفاءة استخدام الموارد.

ويعمل البنك الدولي على تعزيز قدرات الدول على التحضير والاستجابة للكوارث الطبيعية المرتبطة بتغير المناخ، مثل الفيضانات والجفاف والعواصف العنيفة، فضلاً عن تعزيز الوعي حول تغير المناخ والتأثيرات المحتملة وأهمية التكيف معها من خلال تنفيذ برامج التوعية والتثقيف للمواطنين والقادة والمجتمعات المحلية.

كما عمل على إبرم اتفاقات لشراء وحدات تخفيض الكربون مقابل 13 برنامجا: 12 في أفريقيا جنوب الصحراء وواحد في آسيا. ومن هذه البرامج، أصدرت ستة شهادات تخفيض الانبعاثات المعتمدة، أي ما يٌمثِّل نحو نصف المحفظة.

وفي أوزبكستان، قدم قرضا بقيمة 17.5 مليون دولار وتمويل مختلط بقيمة 17.5 مليون دولار لمشروع نافوي للتوسع في استخدام الطاقة الشمسية، وهو محطة للطاقة الشمسية بطاقة 100 ميجاوات.

ويقوم البنك الدولي بدعم البحوث والدراسات المتعلقة بتغير المناخ وتأثيراته، وذلك لتعزيز فهمنا لهذا الظاهرة ولتوجيه السياسات والإجراءات اللازمة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون والتعاون الفني مع الدول النامية لدعمها في تطبيق استراتيجيات ومشاريع مواجهة تغير المناخ، وذلك من خلال توفير التمويل والتكنولوجيا والمعرفة اللازمة.

ويعمل على تعزيز قدرات الدول في إقرار وتنفيذ التشريعات والسياسات البيئية لحماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة، كما يشجع التعاون مع القطاع الخاص لتعزيز الاستثمار في المشاريع الخضراء وتطوير التكنولوجيا النظيفة، وذلك من خلال توفير الدعم المالي والفني وتسهيل عمليات الاستثمار المستدامة.

ورصد النتائج للمشاريع والبرامج المتعلقة بتغير المناخ، وذلك لتحسين الأداء وتحديد القضايا والتحديات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق النجاح وتعزيز التأثير الإيجابي.