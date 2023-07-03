"ثقافة أسوان" تنظم ورشة ألعاب شعبية للأطفال (صور)

شهد مسرح فوزي فوزي الصيفي، لليوم الثالث احتفالات فرع ثقافة أسوان، بالذكرى العاشرة لثورة ٣٠ يونيو تزمنًا مع عيد الأضحى، ضمن برنامج فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، الذى انطلقت مساء أمس الأول الجمعة.

تضمنت الفعاليات مساء السبت ورشة ألعاب شعبية للأطفال أدارها موسى محمد قام بعمل عدد من الألعاب الشعبية، منها "البلونات، الكراسي، شد الحبل، الحجلة"، والتي استمتع بها الأطفال، وعرض عرائس "الأسد وأرنوب"، اكتشاف مواهب في الغناء للأطفال

وقدم مساء أمس الأحد ثالث أيام الاحتفالات عرضًا فنيًا لفرقة كورال قصر ثقافة العقاد بقيادة المايسترو أحمد موسى قدمت خلاله الفرقة مجموعة من الأغاني، منها "الله أكبر، يا دنيا سمعاني، يا صحبجية، ياسلام على حبي وحبك، طالعة في دماغي، خفيف الروح، زي ماهي حبها".

تقام الاحتفالات بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، وينظمها فرع ثقافة أسوان، ضمن فعاليات متنوعة لهيئة قصور الثقافة احتفالًا بذكرى الثورة المجيدة وعيد الأضحى بالعديد من المحافظات، والتي تستمر حتى ٣ يوليو الحالي.

ورشة الألعاب في فرع ثقافة اسوان

ورشة الألعاب في فرع ثقافة اسوان

ورشة الألعاب في فرع ثقافة اسوان

ورشة الألعاب في فرع ثقافة اسوان

ورشة الألعاب في فرع ثقافة اسوان

ورشة الألعاب في فرع ثقافة اسوان

ورشة الألعاب في فرع ثقافة اسوان

ورشة الألعاب في فرع ثقافة اسوان