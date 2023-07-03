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الإثنين 03 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

البرومو التشويقى الأول لفيلم "ع الزيرو" بطولة محمد رمضان ونيللى كريم

فيلم ع الزيرو
فيلم ع الزيرو

أطلقت شركة العدل جروب، الإعلان التشويقي لفيلم "ع الزيرو"؛ استعدادا لعرضه قريبًا فى موسم الصيف 2023، ونشرت الصفحة الرسمية لشركة “العدل جروب”، البرومو الأول لفيلم الحركة والأكشن، ويحمل توقيع الدكتور مدحت العدل، وإخراج  محمد العدل ومن إنتاج جمال العدل.

وعلقت شركة “العدل جروب” على الفيديو التشويقى الأول: ‎"حمزة بدأ مشوار مفيهوش رجوع..هيكمل للآخر؟!.. الإعلان التشويقي لفيلم #ع_الزيرو بطولة النجم محمد رمضان والنجمة نيللي كريم. قريبآ بجميع دور العرض. #العدل_جروب".

أحداث فيلم ع الزيرو

وفي إطار من الحركة والتشويق، تدور أحداث الفيلم حول (حمزة) الملقب بـ(دراجون)، ولديه طفل مريض يسعى لعلاجه لكن حالته المادية متعثرة، ثم تتطور الأحداث ليصبح واحدا من الأغنياء من خلال دخوله عالم تجارة الأعضاء البشرية.

أبطال فيلم ع الزيرو

يشارك فى بطولة فيلم ع الزيرو بجانب النجم محمد رمضان و النجمة نيللي كريم، چومانا مراد، محمد لطفى، خالد الصاوي، شريف دسوقي، إسلام ابراهيم، تأليف د. مدحت العدل و إخراج محمد العدل و من إنتاج جمال العدل.

 

ع الزيرو موسم الصيف 2023 الصفحة الرسيمة للعدل فيس بوك العدل جروب

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