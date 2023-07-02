"إكسترا نيوز" ترصد أهم إنجازات السياحة بعد ثورة 30 يونيو

قدمت قناة إكسترا نيوز تقريرًا عن أهم ما تم إنجازه في السياحة المصرية بعد مرور عشر سنوات على ثورة 30 يونيو.

أهم الإنجازات التي شهدها قطاع السياحة

شهد قطاع السياحة اهتمامًا كبيرًا من القيادة السياسية عقب ثورة 30 يونيو.

عملت الدولة على النهوض بالقطاع السياحي ليكون قادرًا على المنافسة مع الوجهات العالمية.

وضعت أجهزة الدولة الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر، وتهدف الاستراتيجية لتحقيق نمو سياحي يتراوح بين 25% و30% سنويًا.

وجهت الدولة دعمًا كبيرًا للقطاع خلال جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية.

إنتاج مجموعة من الأفلام الترويجية والتوثيقية مثل فيلم "مصر الحضارة".

إنتاج فيلم توثيقي لأعمال إعادة الألوان لمعابد الأقصر والكرنك وإسنا ودندرة.

إطلاق عدد من الحملات الترويجية لتشجيع السياحة الداخلية والوافدة.