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الأحد 02 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس المتهم بسرقة متعلقات المواطنين من السيارات فى مدينة نصر

حبس متهم
حبس متهم

قررت نيابة مدينة نصر، اليوم، حبس المتهم بسرقة متعلقات المواطنين من داخل سيارة بأسلوب "كسر الزجاج" في مدينة نصر 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم.

تلقى اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارًا يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط "شخص له معلومات جنائية" بحوزته "حقيبة بداخلها جهاز لاب توب- بعض الأوراق" عقب قيامه بسرقتها من داخل سيارة بأسلوب "كسر الزجاج" بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، وتم التوصل لمالك السيارة وباستدعائه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة.

كما اعترف المتهم بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص في سرقة المتعلقات من داخل السيارات بذات الأسلوب، وأقر بارتكابه "3" وقائع سرقة.

وتم بإرشاده ضبط كل المسروقات المستولى عليها بمسكنه، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة، وتحرر المحضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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