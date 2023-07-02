650 سائحًا على متن 35 رحلة للبالون الطائر بسماء الأقصر

حلقت في سماء محافظة الأقصر، اليوم الأحد، 35 رحلة بالون طائر تحمل على متنها 650 سائحًا من جنسيات من مختلف أنحاء العالم في نزهة ترفيهية لمشاهدة المعابد والمقابر والملوك والملكات في فوق سماء الأقصر.

صرّح بذلك أحمد عبود، ممثل شركات اتحاد البالون الطائر، موضحًا أن الرحلات تصل إلى ارتفاع 650 مترًا بحوالي 2000 قدم من سطح البحر، فيما تتراوح مدة الرحلة من حوالي 20 إلى 40 دقيقة.

وأشار إلى أنه يتم الاستمتاع بمعابد الملكة حتشبسوت ومدينة العمال ومعبد الرامسيوم وتمثاليّ ممنون وشريط النيل والزراعات من الأعلى، لافتًا إلى الإقبال الكبير على الرحلات رغم ارتفاع درجات الحرارة.