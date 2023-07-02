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الأحد 02 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"تجارية الإسكندرية": 8 جنيهات انخفاضًا فى أسعار الزيت و3 آلاف جنيه تراجعًا بسعر طن الأرز

الزيت
الزيت

أكد حازم المنوفي، رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة بغرفة الإسكندرية التجارية، أن حرص الحكومة على استمرار عمل المجمعات الاستهلاكية خلال أيام العيد ساهم في حدوث حالة من التوازن في الأسواق والأسعار خلال الأيام الماضية، وكذلك استمرار المعارض المختلفة التي أقامتها الدولة في طرح كميات كبيرة من اللحوم على مستوى الجمهورية أدى إلى استقرار الأسعار في الأسواق وتوافر اللحوم اللازمة بكميات كبيرة تكفي وتفيض عن احتياجات المواطنين.

وأضاف المنوفي، في تصريحات صحفية اليوم، أن أغلب أسعار السلع الغذائية مستقرة، وهناك عدد قليل من السلع التي شهدت تغييرا في أسعارها، منها "الأرز والزيت" اللتين انخفضت أسعارهما، حيث تراجع سعر الزيت من 68 إلى 60 جنيها للزجاجة اللتر، منخفضا 100 جنيه في الكرتونة، كما انخفض سعر الأرز بحوالي 3000 جنيه في الطن، إلا أن المستهلك لم يشعر بهذا الانخفاض في الأرز المعبأ الذي استقر سعره كما هو، بينما تراجع سعر الأرز السائب الذى وصل إلى 25 جنيها للكيلو، موضحا أن بعض السلع أيضا زادت أسعارها، على رأسها السكر الذي ارتفع ليتراوح من 23 إلى 25 جنيها للكيلو، وكذلك البيض حيث يتراوح سعر البيضة الواحدة ليتراوح من 4.25- 4.50 جنيه.

وأوضح أنه بالنسبة لأسعار باقي السلع الأخرى، فإن سعر الجبن الأبيض يتراوح بين 76- 96 جنيها للكيلو، والجبنة التركي الكيلو من 140- 180 جنيها، والجبن المعبأ "الفيتا" العلبة وزن ربع كيلو من 12- 17 جنيها، أما المكرونة فيتراوح سعر العبوة 400 جرام من 8- 10 جنيهات، وزجاجة الزيت 750 ملل من 40- 45 جنيها، والزجاجة اللتر من 60- 65 جنيها، وعبوة السكر وزن 1 كيلو من 20- 25 جنيها، والأرز من 25- 30 جنيها العبوة الكيلو.

وعن أسعار اللبن، قال المنوفي: استقر سعر اللبن السائب ليسجل سعر كيلو اللبن الجاموسي حوالي 20- 25 جنيها، والبقري يتراوح من 8- 10 جنيهات، واللبن المبستر من 25- 30 جنيها للكيلو الواحد.

وعن أسعار البيض، فيتراوح سعر طبق البيض الأحمر "30 بيضة" من 120- 125 جنيها، والبيض الأبيض يقل بنحو 5 جنيهات فيتراوح من 115- 120 جنيها للطبق، متوقعا المزيد من الانخفاض في أسعار البيض خلال الفترة المقبلة.

3000 جنيه احتياجات استهلاك استقرار اسعار استهلاكي

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"تجارية الإسكندرية": 8 جنيهات انخفاضًا فى أسعار الزيت و3 آلاف جنيه تراجعًا بسعر طن الأرز

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