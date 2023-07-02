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الأحد 02 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خبير الإعلام الرقمى: منع ظهور تغريدات تويتر إلا للمشتركين يحافظ على البيانات

تويتر
تويتر

قال بشير التغريني، مستشار الإعلام الرقمي، إن منع ظهور تغريدات تويتر إلا للمشتركين يحافظ على بيانات المستخدمين من السرقة، وهي خطوة مؤقتة تمنع سرقة البيانات واستخدامها لعدة أمور أخرى.

- إيلون ماسك صريح جدًا مع مستخدمي "تويتر" 

وأضاف "التغريني"، خلال لقائه عبر زووم على قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، أن هذه الخطوة جريئة من إيلون ماسك، وهو صريح جدًا مع مستخدمي "تويتر" لكل خطوة يقوم بها، وهذا الشيء يساعده في تطوير التطبيق.

ولفت مستشار الإعلام الرقمي، إلى أن هذه الإجراءات لها شق أمني، وشق استثماري، حيث إنه يجبر المستخدم بأن يكون له حساب على "تويتر" ويصير فعال عليه، مؤكدًا أنه يسعى لعودة التطبيق لما كان عليه في السابق.

ونوه بأن إيلون ماسك صرح بأن لديه ثغرة أمنية يقوم بإصلاحها، لذلك قام بهذه الخطوة خاصة أنه لديه دعاوى بالمحاكم مع بعض الشركات منها مايكروسوفت. 

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