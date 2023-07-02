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الأحد 02 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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فريدة الشوباشى: ثورة 30 يونيو منحتنا الأمل والحياة والمستقبل (فيديو)

فريدة الشوباشي
فريدة الشوباشي

قالت الكاتبة الصحفية، فريدة الشوباشي، إن ثورة 30 يونيو منحتنا الأمل والحياة والمستقبل، متابعة: "عقبال مليون سنة ومصر في تقدم وازدهار".

وأضافت الشوباشي، خلال حوار لها لفضائية "إكسترا نيوز"، أن الدولة المصرية تبذل جهودًا في المشروعات القومية لم يسبق لها مثيل لمدة نصف قرن مضى، مردفة: "الدولة بقت توصل للبيوت عشان تعالج الناس وبقينا في حالة لم يسبق لها مثيل".

وتابعة الكاتبة الصحفية، أن الأمان الصحي والتأمين الصحي الشامل إنساني وجميل، معقبة: "لما كان عندي تأمين مخوفتش عشان عارفة إني هقدر أتعالج".

30 يونيو الأمل والحياة التأمين الصحي الشامل الدولة المصرية المشروعات القومية

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