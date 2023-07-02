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الأحد 02 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

توقعات بعودة قوية للبورصة بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى

البورصة
البورصة

توقع خبراء ومحللون بسوق المال أداءً إيجابيًا للبورصة المصرية مع مطلع تعاملات الأسبوع الجاري - بعد غد الثلاثاء - والتي تمثل أول تعاملات بالبورصة بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى المبارك.
وقال مراقبون للسوق إن جميع المؤشرات تبشر بعودة قوية للبورصة مع مطلع التعاملات بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى المبارك، وذلك نتيجة عدة عوامل، أبرزها الأداء القوي لأسواق المال العالمية والتي نجحت أغلبها في تحقيق أرقامًا قياسية، فضلاً عن ارتفاع أغلبية أسهم السوق، خاصة الكبرى منها والقيادية، نهاية آخر تعاملات الأسبوع الماضي، وهو ما يدفع تلك الأسهم إلى استمرار موجة الصعود التي تستعد لها بعد انتهاء موجة التصحيح التي أصابت السوق على مدار شهري مايو ويونيو الماضيين.

المراقبون أشاروا إلى أنّ المؤشّرَ الرئيسي للبورصة المصريّة يستهدفُ مستوى 19200 نقطة على المدى القصير والمتوسّط، مؤكّدين أنّ الفترة التي سبقت عطلة عيد الأضحى كانت مرحلةً من مراحل الشراء التجميعي في أغلبيةِ أسهم السوق، وتلك الفترة التي تلتها ارتداداتٌ تصاعديّةٌ للأسهم والمؤشّرات، والتي يُطلق عليها فترات الرالي بعد التجميع. وكانت البورصة قد عطّلت العمل منذ يوم الثلاثاء الماضي، وحتى يوم الاثنين، بمناسبة عطلة عيد الأضحى المبارك وثورة 30 يونيو، على أن يتم استئناف العمل بعد غدٍ الثلاثاء في الساعة العاشرة صباحاً كما كان قبل العطلة السنوية.

محللون بسو ق المال أداءا ايجابيا للبورصة المصرية مطلع تعاملات الاسبوع الجاري محمد الحناوى خبير أسواق المال المؤشرات تبشر بعودة قوية للبورصة عطلة عيد الأضحي المبارك الاداء القوى لأسواق المال العالمية

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