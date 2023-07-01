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السبت 01 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نائب محافظ قنا يستقبل أعضاء محاكاة مجلس الشيوخ للتهنئة بعيد الأضحى وذكرى 30 يونيو

نائب محافظ قنا
نائب محافظ قنا

استقبل الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، وفدًا من أعضاء نموذج محاكاة مجلس الشيوخ بالمحافظة، لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، والذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو المجيدة.

ضم وفد نموذج محاكاة مجلس الشيوخ: الأعضاء: عبدالرحمن أبوزكير، مصطفى محمود رشيدي، أحمد أبوالنجاح، سيد فتحي، جويد عرفات، محمود القاضي ومصطفى الهواري، ومن أعضاء الجمعية العمومية كل من محمد صلاح عسران، كريم حجاجي ومحمود عابدين.

رحب نائب المحافظ بوفد نموذج محاكاة مجلس الشيوخ بالمحافظة، وأعرب عن خالص امتنانه بتقديم التهنئة بعيد الأضحى المبارك، والذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو المجيدة، داعيًا الله عز وجل أن يعيد هاتين المناسبتين على مصرنا الحبيبة بالرخاء والنماء والازدهار تحت قيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وخلال الاجتماع أكد نائب محافظ قنا، أن ثورة 30 يونيو تعد نواة للتمكين الحقيقي للشباب، حيث أولت الدولة اهتمامًا كبيرًا بتمكين الشباب في المواقع القيادية المختلفة، تماشيًا مع رؤية مصر 2030 للوصول إلى الجمهورية الجديدة التى أرسى دعائمها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

واستعرض نائب محافظ قنا الأدوار التي يحب أن يقوم بها الشباب لتحقيق التنمية، كما تناول اختصاصات أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والفرق بينهما، مطالبًا أعضاء نموذج محاكاة مجلس الشيوخ بقنا، بضرورة الاستفادة من التجربة لتكون بوابة لمرحلة أخرى لخوض انتخابات المحليات والانتخابات البرلمانية بعد اكتساب المهارات والخبرات المؤهلة لذلك.

ئيس الجمهورية اهتماما كبيرا اهتماما اختصاصات أحمد زكي أعضاء الجمعية

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