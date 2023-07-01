"الزراعة": 24 ألف أضحية استقبلتها المجازر الحكومية خلال أيام العيد

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن أن المجازر الحكومية استقبلت خلال أيام العيد الأربعة حوالي ٢٤ ألفًا و٦٤٠ أضحية من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز والجمال، وتم ذبحها جميعًا تحت الإشراف البيطري الكامل من الهيئة العامة للخدمات البيطرية وأطباء مديريات الطب البيطري بالمحافظات.

يأتي ذلك ضمن متابعة غرفة العمليات المركزية التابعة للوزارة في إطار توجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتكثيف عمليات التواصل المستمر والسريع مع المواطنين والمزارعين والمربين، خاصة خلال فترات الإجازات وإعلان حالة الاستعداد القصوى بشكل دائم للتعامل مع أي شكاوى أو مشكلات طارئة خلال إجازة العيد.

وقال محمود الأعرج، المنسق الإعلامي للوزارة، إن إجمالي عدد المذبوحات من الأضاحي بالمجازر الحكومية في اليوم الرابع والأخير لعيد الأضحى المبارك وثالث أيام التشريق بلغ حوالي ٢١٥٨ أضحية، ليصل إجمالي ما تم ذبحه طوال أيام العيد إلى ٢٤ ألفًا و ٦٤٠ أضحية من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز والجمال، مشيرًا إلى أن كافة المجازر الحكومية قدمت جميع خدماتها بالمجان للمواطنين خلال الأيام الأربعة.

وأضاف الأعرج أن إجمالي عدد الاستفسارات التي وردت إلى غرفة العمليات المركزية بالوزارة، من خلال الخط الساخن أو خدمة الواتساب ومواقع التواصل الاجتماعي، بلغت خلال فترة الإجازة وحتى الآن حوالي 355 استفسارًا، فضلًا عن 143 شكوى، حيث تلقت الغرفة اليوم السبت، رابع أيام عيد الأضحى 83 استفسارًا، و43 شكوى تم التفاعل مع جميعها، بالتنسيق مع الإدارات والجهات المعنية الممثلة في الغرفة.

وأشار المنسق الإعلامي للوزارة إلى أن كافة الأجهزة الخدمية والإنتاجية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، على مستوى محافظات الجمهورية، تواصل العمل في رابع أيام عيد الأضحى المبارك، تنفيذًا لتوجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، باستمرار العمل ومتابعته، وإلغاء الإجازات والراحات والعمل بنظام النوبتجيات، حتى لا تتأثر الخدمات التي تقدمها الوزارة للمواطنين، والتواصل مع المزارعين.

وأضاف أن الحدائق التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي: الحيوان بالجيزة والمحافظات، فضلًا عن حديقتي الأسماك والأورمان، استقبلت خلال أيام العيد الأربعة أكثر من 250 ألف زائر، لقضاء عطلة العيد.

وفيما يتعلق بالمعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، أصدر المعمل اليوم حوالي ٥٠٠ شهادة بنتائج فحص متبقيات المبيدات، الميكروبيولوجى وبقايا العقاقير البيطرية للمنتجات الزراعية والغذائية المختلفة، مع الاستمرار في استقبال العينات من العملاء.

وفي سياق متصل، واصلت اليوم محطة إعداد التقاوي بسخا، أعمال الإعداد والغربلة وإزالة الزغب، وذلك في إطار التجهيز لتقاوي المحاصيل الاستراتيجية وتوفير التقاوي المعتمدة والجيدة للمزارعين ذات الإنتاجية العالية بأسعار مناسبة.

وتواصل أيضًا القطاعات الخدمية التابعة للوزارة العمل خلال إجازة العيد، وغرف العمليات الفرعية بها، وغرف عمليات المحافظات، كذلك الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومركز البحوث الزراعية، والهيئة العامة للإصلاح الزراعي، والإدارة المركزية للحجر الزراعي، ومشروع مكافحة وحصر العفن البني في البطاطس.

كما ينفذ مسئولو الإدارة المركزية لحماية الأراضي، ومهندسو الحماية، حملات للمرور والمتابعة بمديريات الزراعة في المحافظات لمتابعة سير العمل واستمراره خلال إجازة العيد، فضلًا عن التفاعل مع البلاغات واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع التعدي على الرقعة الزراعية وإزالة أي حالة بناء عليها.

وتستقبل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي شكاوى واستفسارات المواطنين خلال فترة الإجازة على أرقام الخط الساخن: 15500 و19561 من الساعة 10 صباحًا حتى 4 مساءً، فضلًا عن استقبال الشكاوى والاستفسارات من خلال رقم واتساب 0111866710.