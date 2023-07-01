أستاذ اقتصاد: الصعيد شهد تطويرًا شاملًا منذ تولى الرئيس السيسى الحكم

قالت الدكتورة زينب نوار، أستاذ الاقتصاد، إن الدولة المصرية عملت على تطوير الطرق المصرية وبخاصة في الصعيد، ولهذا أصبح الصعيد الآن يشهد تواصلًا وربطًا بين القرى وبعضها البعض وربطًا بين محافظات الصعيد ومدن وجه بحري.

تطوير الصعيد المصري

وأكدت الدكتورة زينب نوار، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك الكثير من المشروعات التي تم تدشينها في صعيد مصر، وتلك المشروعات عززت من حياة المواطن الصعيدي الذي كان يعاني بصورة كبيرة من تدني المستوى المعيشي والخدمي.

جهود القيادة

وأضافت في حديثها، أن بعض قرى الصعيد كانت خالية تمامًا من الطاقة الكهربائية، وتلك الظاهرة لم تعد موجودة الآن، حيث استطاعت مصر توصيل التيار الكهربائي والمياه النظيفة لكافة قرى الصعيد.

المجمعات الصناعية

وأشارت إلى أنه تم تدشين الكثير من المجمعات الصناعية، وتلك المجمعات أدت إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي للسوق المحلية من مختلف السلع الاستهلاكية، إضافة إلى استيعابه عددًا كبيرًا من البطالة.

وذكر أن الصعيد كان يفتقر لأساسيات الحياة، ولكن منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي تم إحداث تطوير شامل في تلك الأساسيات.