"مستقبل وطن" يكرم 60 طالبًا من حفظة القرآن بالغربية

نظمت الوحدة الحزبية بقرية شنراق بقيادة عماد حمودة، أمين الوحدة الحزبية ومسعد عامر، أمين العمل الجماهيري، بالتنسيق مع مركز حور العين، حفلًا كبيرًا بحضور محمد منير ربيع أمين مركز السنطة، لتكريم 60 طالبًا من حفظة القرآن الكريم من أهالي قرية شنراق وذلك بقاعة قمرين.

وشهدت الاحتفالية تكريم 60 طالبًا من حفظة كتاب الله الفائزين فى مسابقة حفظة القرآن التي نظمها مركز حور العين ثالث أيام العيد حيث تم إهداؤهم جوائز عينية ونقدية وشهادات تقدير ودروع وكتاب الله تشجيعًا لهم على الاستمرار في التفوق.

وقال محمد منير ربيع، أمين حزب مستقبل وطن بمركز السنطة، إن اهتمام الحزب بتنظيم هذه الاحتفالية يؤكد إكرام أهل القرآن وأن مصر بلد الإيمان والقرآن وستظل حاملة للوائهما، مشيرًا إلى أن حرص الرئيس السيسي على تكريم أهل القرآن، وتخصيص ليلة كل عام لتكريمهم تأكيدًا لعناية الدولة المصرية بالقرآن وأهله.

وأشاد بحفظة القرآن وأسرهم والداعمين لهم داعيا المولى عز وجل أن يحفظ مصر وجمهوريتنا الجديدة وقائدها من كل مكروه.

وأكد د.وديع بدير أن توزيع الجوائز على الفائزين من حفظة القرآن الكريم يتمثل في ريادة مصر لخدمة القرآن الكريم في كل العصور، والريادة في إنشاء إذاعة القرآن الكريم، التي قامت علي قراء مصر الكبار أصحاب الحناجر الذهبية، موضّحًا أن رعاية الدولة المصرية تتجسد في هذه المسابقة لتشجيع حفظة القرآن على التفوق والاستمرار.