إزالات فورية لـ 5 حالات تعدٍ.. ورفع التراكمات والمخلفات فى أسوان

أعطى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، توجيهاته لمسئولي المحليات بتكثيف الجهود على مدار اليوم ليل نهار طوال أيام إجازة عيد الأضحى المبارك من خلال تنفيذ أعمال التطوير والتجميل ورفع كفاءة المرافق والمواقع الخدمية بجانب إزالة الإشغالات، ورفع التراكمات والمخلفات، واستكمال أعمال النظافة العامة، مع ضرورة الالتحام المباشر بالمواطنين، والتواجد الميداني للوقوف على المطالب والاحتياجات الجماهيرية، ووضع الحلول العاجلة والفورية لها بما يسهم في تحسين جودة الحياة لهم بالشكل المطلوب.

جاء ذلك من أجل إضفاء الشكل الجمالي والحضاري داخل مختلف المدن والمراكز.

وفي هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة بقيادة صابر حسين بالإزالة الفورية لحالة تعد على أملاك الدولة على مساحة 150 م2، مع إيقاف حالة للشروع في التعدي على مساحة 500 م2 بالتمهيد والتسوية بناحية قرية الجنينة والشباك، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وهو الذي توازى مع قيام الوحدة المحلية أيضًا بتنفيذ أعمال النظافة ورفع القمامة والتراكمات والمخلفات أولاً بأول بمتوسط يومي 15 طن قمامة وتراكمات.

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة شوقي مصطفى، برصد حالتيّ تعدٍ على الأراضي الزراعية بنطاق حي شرق بناحية كوم أمبوم بمساحة 368 م2، وتمت الإزالة الفورية بحضور رئيس الحي ومسئولى الإدارة الزراعية.

بينما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة إبراهيم سليمان بالإزالة الفورية لحالة تعدٍ على أملاك الدولة بمساحة 700 م2، وذلك بمخر سيل العطوانى بناحية العطوانى بقرية الرديسية بحرى.

جدير بالذكر أنه وجه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بالمتابعة اليومية خلال أيام عيد الأضحى المبارك لرصد حالات التعدي على أراضي أملاك الدولة البناء والزراعية، والإزالة الفورية في المهد لها، مع رفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات أولاً بأول، وتكثيف أعمال النظافة العامة، بالإضافة إلى الصيانة المستمرة والإصلاح لشبكات مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء لخلق الأجواء الاحتفالية المناسبة للمواطنين.