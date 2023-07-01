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السبت 01 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"ثقافة الإسماعيلية" يحتفل بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نظم فرع ثقافة الإسماعيلية، عددا من الفعاليات الفنية والثقافية، احتفالا بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو وعيد الأضحى، ضمن برنامج فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة.

ووسط إقبال وتفاعل كبير شهد مركز شباب الشيخ زايد بالإسماعيلية احتفالية بعنوان "ثورة 30 يونيو"، قدمت خلالها فرقة الإسماعيلية للآلات الشعبية "السمسمية" باقة من الأغاني الوطنية والتراثية على أنغام السمسمية منها افتتاحية الفرقة، وأغنيات "منايا أزور النبي، قومي شوفي يا إسماعيلية، أنا واد صياد من بحرى، إسماعيلية ياللي هواكي، نوح الحمام، أنا عجبني، أها يالالالي، دار الشدوف، أهوى ياقمر، دار الشدوف، أبويا وصاني، كان الجميل، مصر العظيمة بشعبها".

الحفل يأتي ضمن برنامج متنوع لفرع ثقافة الإسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن، التابع لإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة محمد نبيل، احتفالا بالمناسبتين المتزامنتين، حيث شهد ورشة حكي للأطفال نظمت بمكتبة أبو صوير الثقافية بعنوان "خروف العيد" بمناسبة  حلول عيد الأضحى المبارك، قام خلالها أمين المكتبة بالحديث مع الأطفال عن العيد وقصة الفداء العظيم والدروس المستفادة.

كما نظم بيت ثقافة الشيخ زايد بالإسماعيلية ورشة رسم بمناسبة الاحتفال بثورة 30 يونيو رسم خلالها الأطفال مظاهر الاحتفال بالثورة وعلم مصر والأماكن السياحية مثل الأهرامات وطريق الكباش وأبو الهول.

ثقافة الاسماعيلية فرع ثقافة الإسماعيلية

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