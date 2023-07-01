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السبت 01 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إقبال كثيف على شواطئ الإسكندرية في رابع أيام عيد الأضحى.. وميامي "كامل العدد"

شواطئ الإسكندرية
شواطئ الإسكندرية

شهدت شواطئ الإسكندرية إقبالًا كثيفًا من أهالي المدينة الساحلية والمصطافين للاستمتاع بأجواء شواطئ عروس المتوسط، خلال رابع أيام عيد الأضحى المبارك. 

وأعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، أن نسب الإشغال حتى الآن في شواطئ القطاع الشرقي وصلت 75%، وأعلن شاطئ ميامي العام اكتمال العدد 100% قبل التاسعة صباحًا، بينما شواطئ القطاع الغربي والعجمي وصلت 20%، ومن المتوقع زيادة نسب الإشغال خلال الظهيرة.

وناشدت مصايف الإسكندرية، رواد المحافظة، الالتزام بكل التعليمات والإرشادات خلال قضاء إجازة العيد.

وأكدت انتشار مفتشي الإدارة المركزية للسياحة والمصايف على شواطئ الإسكندرية لإحكام السيطرة والرقابة على الشواطئ، والتأكد من نظافة دورات مياه الشواطئ ومن صلاحيتها للاستخدام، وتجميع ورفع القمامة من جميع الشواطئ على مدار اليوم، وانتشار حاويات القمامة بجميع الشواطئ للحفاظ على نظافة الشواطئ وتوعية الرواد باستخدام صناديق القمامة، وتواجد عمال الإنقاذ بالشواطئ والمسعفين وعمال الأبراج وكذلك التشديد علي المستأجرين بعدم السماح بنزول البدالات إلى مياة البحر دون ارتداء الرواد اللايف جاكت، والتزام المستأجرين بأسعار تذاكر الدخول بالشواطئ.

شواطئ الإسكندرية
شواطئ الإسكندرية
شواطئ الإسكندرية
شواطئ الإسكندرية
شواطئ الإسكندرية عيد الأضحى المبارك إقبال كثيف أهالي المدينة الساحلية الزائرين والمصطافين

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