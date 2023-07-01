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السبت 01 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بلينكن يشكر نظيره السعودى على دعم المملكة خلال إطلاق نار قرب القنصلية الأمريكية بجدة

أنتوني بلينكن
أنتوني بلينكن

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، السبت، أنه تحدث مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان، وشكره على دعم المملكة خلال حادث إطلاق نار بالقرب من مبنى القنصلية الأمريكية في جدة، ما أدى إلى مقتل حارس أمن والمسلح.

 

وكتب رئيس الدبلوماسية الأمريكية عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "تحدثت اليوم مع وزير الخارجية السعودي.  وعبرنا عن شكرنا لرد المملكة العربية السعودية على حادث إطلاق النار المأساوي خارج القنصلية الأمريكية العامة في جدة ودعمها المستمر لبعثاتنا الدبلوماسية".

 

وكان قتل شخصان بينهما مسلح مساء الأربعاء الماضي في تبادل لإطلاق النار أمام القنصلية الأمريكية في جدة غرب السعودية، على ما أفادت وزارة الداخلية السعودية.

 

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية السعودية (واس)، عن المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة، أن الجهات الأمنية المختصة بادرت بالتعامل مع المسلح و"نتج عن تبادل النار مقتله وأحد العاملين من الجنسية النيبالية في الحراسات الأمنية الخاصة بالقنصلية". 

 

وأضاف المتحدث باسم الشرطة "لا تزال التحقيقات الأمنية جارية لمعرفة ملابسات الحادث".

 

كما تعرض أحد العاملين من الجنسية النيبالية في الحراسات الأمنية الخاصة بالقنصلية إلى إصابة أدت إلى وفاته، ولا تزال التحقيقات الأمنية جارية لمعرفة ملابسات الحادث، حسبما أعلنت الشرطة.

 

إغلاق القنصلية

ولاحقًا، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس، إغلاق قنصليتها في جدة بعد حادثة إطلاق نار في محيطها.

 

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان: "يمكننا تأكيد التقارير حول حادث إطلاق النار أمام قنصليتنا في مدينة جدة بالسعودية".

 

وأضافت الخارجية الأمريكية: "تم إغلاق القنصلية كما يلزم، ولم يصب أي مواطن أمريكي في الهجوم".

 

وتابعت الوزارة الأمريكية: "سقط قتيلان في الهجوم هما عضو من الحرس المحلي التابع للقنصلية والمهاجم الذي قُتل على يد قوات الأمن السعودية".

أنتوني بلينكن
أنتوني بلينكن
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