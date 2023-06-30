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الجمعة 30 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أستاذ اقتصاد: العالم الآن ينظر إلى مصر كونها متحدث قارة إفريقيا

مصر
مصر

قال الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، إنه منذ أن تبنت الدولة المصرية برنامجها الإصلاحي الاقتصادي جاءت التقارير الدولية المشيدة بالأداء المصري التنموي الاقتصادي.

البرنامج الإصلاحي المصري 

وأكد الدكتور محمود عنبر، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه بعد ثورة 30 يونيو مباشرة كانت التقارير الدولية تشير إلى قلقها الكبير على وضع الاقتصاد المصري، ولكن بفضل البرامج التنموية المصرية تغيرت تلك المفاهيم وأصبحت التقارير الدولية تشجع على الاستثمار بأرض مصر. 

وأضاف في حديثه، أن الاهتمام المصري بالملف الأمني كان بداية السير على طريق التنمية، حيث لا يمكن خلق مناخ قوي للاستثمار والتنمية في ظل الاضطراب الأمني. 

الطفرة التنموية المصرية

وأشار إلى أن الطفرة التنموية في قطاع البنية التحتية كان له دور كبير في توطين الكثير من الصناعات، إضافة إلى وجود بنية تشريعية واضحة للمستثمرين المحليين والخارجيين. 

وتابع: "العالم الآن ينظر إلى الدولة المصرية باعتبارها المتحدث الرسمي عن القارة الإفريقية بالكامل، خاصة وأن مصر مثلت القارة بالكامل في بعض المؤتمرات العالمية وأهمها مؤتمر "كوب 27".

محمود عنبر استاذ الاقتصاد الطفرة التنموية المصرية اكسترا نيوز 30يونيو

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