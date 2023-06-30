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الجمعة 30 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

هجمات مضادة.. لماذا فشلت أوكرانيا في الاستفادة من "تمرد فاجنر"؟

روسيا واوكرانيا
روسيا واوكرانيا

بعدما تصدر تمرد فاجنر المجهض الأسبوع الماضي عناوين الصحف ووسائل الاعلام الدولية والعربية والأخبار الدراماتيكية سلّطت صحيفة آسيا تايمز الضوء على سبب فشل أوكرانيا في الاستفادة من التمرد في ظل استمرار العملية الروسية وتصاعد الهجمات، لافتة إلى أن التمرد لم يسفر عن أي مكاسب في ساحة المعركة لأوكرانيا.  

وذكرت الصحيفة أنه بعد أشهر من التكهنات حول موعد بدء الهجوم وأهدافه ، بدأ الهجوم المضاد الأوكراني الذي طال انتظاره في أوائل يونيو، حيث استغرق الأمر من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بضعة أيام ليقر في 10 يونيو أن الهجوم المضاد قد بدأ بالفعل، على الرغم من أنه كان من الواضح من وسائل الإعلام الروسية أن مرحلته الأولية قد بدأت قبل أيام.

أشارت الصحيفة إلى أن أحد أسباب الإعلان عن الهجوم المضاد مع القليل من الضجة هو أنه ربما لم يكن يسير وفقًا للخطة، وكانت الخسائر الأوكرانية الأولية فادحة ولم تحقق مكاسب واضحة، وربما كانت القوات الأوكرانية في البداية تبحث عن نقاط ضعف كبيرة في الخطوط الروسية ، لكنها لم تجدها.

وسرعان ما اعترفت المصادر الروسية بأن القتال كان عنيفًا، كما هو مستمر، قد يكون للهجوم المضاد الكثير من القوة، لكن محاولات تقديمه على أنه بدأ بالكاد هي بالتأكيد مضللة.

خسائر كبيرة

وذكر التقرير أن اوكرانيا جمعت  قدرًا كبيرًا من المعدات التي قدمها الغرب وأعدادًا كبيرة من القوات لهذا الهجوم المضاد، وقد تم بالفعل ارتكاب جزء كبير من هذه العمليات، وكانت الخسائر كبيرة.

وسارعت وزارة الدفاع الروسية إلى تقديم صور لمركبات قتالية مدرعة غربية مدمرة لإبراز أن المعدات الغربية بعيدة عن أن تكون معصومة من الخطأ. وسرعان ما أكدت مصادر غربية هذه الخسائر وهي بعيدة كل البعد عن كونها استثنائية.

دعم غربي لاوكرانيا وتجاهل التمرد 

بعد أسابيع من القتال، من الواضح أنه من غير المرجح أن تتحقق التوقعات المتفائلة السابقة بشأن نجاح هذا الهجوم المضاد، في الوقت نفسه ، لم تدم النشوة الأوكرانية والغربية لما كان يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه تمرد أو محاولة انقلاب من قبل مجموعة فاغنر في روسيا.

وأضاف التقرير ان الإجراءات الفاشلة التي قام بها يفغيني بريغوزين لم توفر لأوكرانيا مزايا ساحة المعركة التي كانت تأمل فيها.

كما توقع العديد من المراقبين، يتم إنفاق الكثير من جهود أوكرانيا في محاولة اختراق الخطوط الروسية للوصول إلى بحر آزوف في الجنوب الشرقي، وسيؤدي القيام بذلك إلى قطع الطريق البري الروسي المؤدي إلى شبه جزيرة القرم. إحدى المشكلات التي تواجه القوات الأوكرانية هي ما بدا أنها فكرة جيدة بالنسبة لها كما كان يتوقعها الجانب الروسي.

القتال مستمر في منطقة باخموت

يبدو أن القوات الأوكرانية تحاول دحر المكاسب الروسية التي تحققت بشق الأنفس في الأشهر الأخيرة وبنجاح محلي، حيث تُبذل بعض الجهود الأوكرانية في منطقة باخموت، في حين أن أوكرانيا كانت قادرة على شن هجومين معاكسين ناجحين في منطقتي خاركيف وخيرسون في 2022 التي شهدت استعادة مناطق كبيرة، تم شن تلك الهجمات المضادة في ظروف مختلفة تمامًا عن اليوم.

في كلتا الحالتين، اختارت القوات الروسية الانسحاب في مواجهة الهجمات المضادة الأوكرانية، حيث يتم حفرها الآن، والوقوف على الأرض، كما يعد الجيش الروسي أكبر بكثير، ما كان عليه في خريف 2022 - تم حشد أكثر من 300 ألف جندي روسي منذ سبتمبر الماضي.

بينما فوجئت القوات الروسية على حين غرة وبدون الموارد اللازمة للتعامل مع الهجمات المضادة في عام 2022 ، إلا أنها جاهزة هذه المرة. كان لدى القوات الروسية شهور لإعداد مواقع دفاعية متعمقة في بعض الأحيان.

روسيا أوكرانيا استمارات تمرد الاستفاد فاجنر

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