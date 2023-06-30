ads
الجمعة 30 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"فتاة المظلة".. ما قصة اللوحة التي التقط محمد صلاح صورة بجانبها؟

جرافيتي فتاة المظلة
جرافيتي "فتاة المظلة"

شارك محمد صلاح؛ نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، مع متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي صورة مع لوحة "فتاة المظلة" للفنان الإنجليزي بانكسي، وهو واحد من الفنانين الكبار في الجرافيتي، إذ اشتهر بفن الشارع منذ ظهوره في التسعينيات، والذي يقدم من خلاله نقدًا اجتماعيًا قويًا، بدون أن يكشف عن هويته الحقيقية.

يزور بانسكي مناطق مرّت بأزمات ويضع رسوماته هناك دون أن يكشف عن هويته، وكان قد زار من قبل قطاع غزة عام 2015 ليرسم لوحات تعبر عن مأساة القصف على جدران البيوت المنكوبة، فما هي قصة لوحته "فتاة المظلة"؟ 

لوحة فتاة المظلة

لوحة "فتاة المظلة"، والتي يطلق عليها أيضًا "فتاة المطر"، و"فتاة نولا مع المظلة"هي عمل جرافيتي للفنان بانسكي قام بتنفيذه في زاوية مركز استقبال في نيو أورلينز؛ وهي أكبر مدن ولاية لويزيانا الأمريكية. 

رسم بانكسي هذه اللوحة في أعقاب إعصار كاترينا في عام 2005، الذي دمر "نيو أورلينز" وأثار نقاشات اجتماعية وسياسية بسبب استجابة الحكومة الفيدرالية غير الكافية للكارثة الطبيعية.

يصور العمل في صورة أحادية اللون (رسومات سوداء على الخرسانة البيضاء)، فتاة صغيرة حزينة تحمل مظلة تحت مطر غزير، والتي عند إلقاء نظرة فاحصة لها تكتشف أن المطر لا يهطل خارج المظلة فقط وإنما داخلها أيضًا. 

تصوير الكارثة

تعرضت المدينة للندوب من الآثار المدمرة لإعصار كاترينا، عندما اندلعت السدود التي كان من المفترض أن تحمي المدينة من الفيضانات وفقدت الآلاف من الأرواح والشركات والمنازل، أنشأ بانكسي نولا (لقب المدينة) للتعاطف مع سكان نيو أورلينز، وترك هذا العمل تأثيرًا عميقًا على السكان حتى أن بعض مواطني نيو أورلينز قاموا برسم عمل بانسكي بالوشم على بشرتهم.

إصدرات متنوعة

 قدّم بانسكي العمل مطبوعًا في إصدار محدود من 289 عملاً موقعًا في عام 2008، ولاحقًا، قدّم منها 63 مطبوعة تتميز بأمطار رمادية، ثم ظهرت 32 مطبوعة بأمطار برتقالية، و31 مطبوعة  باللون الأصفر للأمطار، و66 أيضًا بمطر متعدد الألوان. كل هذه الأعمال مرقمة وموقعة من الفنان.

تعرض اللوحة باللون الأصفر للأمطار في جاليري "مادوكس" بلندن، ويصل سعرها إلى ما يزيد عن 200 ألف جنيه إسترليني.

 

جرافيتي “فتاة المظلة"
محمد صلاح محمد صلاح ولوحة فتاة المظلة لوحة فتاة المظلة الفنان الإنجليزي بانسكي بانسكي جرافيتي لوحة

الأكثر قراءة

أعدكم بأسرار سيتوقف الجميع أمامها.. قاضى «اقتحام السجون» يتحدث لأول مرة فى «الشاهد» الليلة

جمال شعبان ينعى معلم المنيا: "شهيدٌ للنظافة والنزاهة ولقمة العيش الحلال"

ماكرون يغادر القمة الأوروبية ويلغى مؤتمرًا صحفيًا بسبب احتجاجات فرنسا

إنجازات "النقل".. تطوير الموانئ وخلق ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة

"فان يانج وجوشي وميديا".. استثمارات صينية في "اقتصادية قناة السويس"

القبض على شخص بحوزته حشيش فى شرم الشيخ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي ترك

30 يونيو وعربة كراسي المقطم

محمد الفايدي

جسور الثقة والثقافة المؤسسية

حسين دعسة

حددها ​​رئيس الوزراء السابق لأوكرانيا: عناصر نحو انتصار أوكرانيا وإحلال السلام مع روسيا

مدحت بشاى

عندما تكون الوصاية جاهلة وغاشمة

عبد الرحيم طايع

النوستالجيا القاتلة!

بسنت حسن

حلف الثلاثين من يونيو

ماجد حبته

شفرة 30 يونيو

د. محمد عفيفي

30 يونيو

صور

شعب بيحب يفرح

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يحرقون محاصيل الفلسطينيين فى الخليل

معهد التخطيط يمنح مسلم هنيدي درجة الماجستير عن رسالته بشأن آليات صنع القرار في مصر وإسرائيل

"4 مخاوف".. كيف يؤثر تمرد "فاجنر" فى روسيا على إسرائيل؟