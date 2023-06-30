محافظ المنوفية يتابع انتظام فعاليات المبادرة الرئاسية "100 يوم صحة"

تابع اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية انتظام فاعليات المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة تحت شعار "معاك من أول يوم" خلال إجازة عيد الأضحى المبارك لتقديم الخدمات الصحية الرئاسية بالمجان بمختلف التخصصات الطبية المتنوعة للمواطنين.

وأكد أن الحملة تستهدف تكثيف الإجراءات والخدمات الطبية من خلال الإنتشار في تقديم الخدمات الصحية وتفعيل كافة أعمال المبادرات الرئاسية المتنوعة ، فضلاً عن تكثيف تفعيل الخدمات البيئية ونشر الوعى الصحى في مجال الصحة الإنجابية، مشيراً إلى استمرار فعاليات الحملة بكافة مراكز ومدن وقرى المحافظة.

ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق الدائم والمتابعة المستمرة مع الإدارات الصحية وتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة أمام الحملة لتحقيق المستهدف والحفاظ على صدارة المحافظة في الحصول على أعلى تقديم الخدمات الصحية ضمن المبادرات الرئاسية.

وناشد محافظ المنوفية مجدداً جموع أبناء وأهالي شعب المحافظة بالتوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة للإستفادة بكافة خدماتها المتميزة والتى تستهدف فى المقام الأول بناء الإنسان والنهوض بكافة الخدمات المقدمة له كونه أحد المحاور الرئيسية للجمهورية الجديدة.