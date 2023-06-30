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الجمعة 30 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

وزير خارجية روسيا: واشنطن تستغل المنظمات الدولية لمصالحها

لافروف
لافروف

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم، أن واشنطن تستغل المنظمات الدولية لمصالحها ومصالح الدول الغربية.

جاءت تصريحات لافروف خلال مؤتمر صحفي حول تطورات الوضع في أوكرانيا.

وقال لافروف: “نقلنا إلى ممثلة الأمم المتحدة كمية كبيرة من المواد التي نتمنى ألا تهمل، ونتمنى أن تأخذ الأمم المتحدة بهذه الوثائق فيما يخص جرائم الحرب وانتهاك حقوق الإنسان”.

وأكد لافروف أن بلاده ليست ملزمة بشرح وتقديم أي تعهدات حول قضية تمرد فاجنر، مشددا علي أن موسكو تعمل بشفافية، لافتا إلي أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحدث عن هذه القضية، وجميع القوى السياسية تحدثوا عن ذلك، مضيفا أن بلاده دائما ما تخرج من الأزمات أكثر قوة، وهذا هو الحال في هذه المرة، وهو ما يعترف به عدد من المحللين في الغرب.

لافروف: صادرات موسكو من الحبوب هذا العام أكثر من 50 مليون طن

وأشار وزير الخارجية الروسي إلي أن الجزء الثاني من صفقة الحبوب يقضي بأن ترفع الولايات المتحدة الأمريكية عقوباتها التي تمنع تصدير الأسمدة والحبوب الروسية هذه العقبات جعلت من غير الممكن عمل بنك "روس سيلخوز"، والذي تم فصله عن نظام سويفت، وكذلك شركات التأمين التي ترفض التأمين على الشفن الروسية، وهناك كذلك عدد من الإجراءات الأخرى لمنع التحرك.

وأوضح لافروف أن صادرات موسكو من الحبوب هذا العام أكثر من 50 مليون طن، مستدركا "متأكد من أن شركاءنا لن يعانوا من أزمة في المواد الغذائية".

وتابع لافروف: "في الدول الأوروبية يحتج المزارعون على نقل الحبوب الأوكرانية إلى أوروبا، لقلقهم على مصالحهم. وإذا كان الاتحاد الأوروبي قلق بشأن الأمن الغذائي حول العالم، فلينقل الحبوب الإضافية إلى الدول المحتاجة".

وزير الخارجية الروسي واشنطن الدول الغربية أوكرانيا انتهاك حقوق الإنسان

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