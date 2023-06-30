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الجمعة 30 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

حظك اليوم.. جميع الأبراج المائية الجمعة 30 يونيو 2023

الأبراج المائية
الأبراج المائية

قدم الخبراء بموقع "cyberastro" حظك اليوم الجمعة 30 يونيو 2023، لجميع مواليد الأبراج المائية ، والتي جاءت على النحو التالي:

 

برج السرطان:
سيجعلك هذا اليوم حساسًا تجاه أطفالك، سوف تكون مهتمًا بصحتهم ورفاههم، كما سيكون العمل ممتعًا مع الشركة ودعم زملائك ومرؤوسيك، وإذا كنت تشعر ببعض التوتر في علاقتك مع زوجتك، فاتخذ الخطوة الأولى وخطط للمصالحة، وقم بإجراء محادثة مفتوحة وصادقة وستتحسن الأمور قريبًا.

كما إنه يوم جيد لتغيير مهنتك ، إذا كنت تبحث عن وظيفة جديدة ، فهذا يوم مثالي للجلوس لإجراء المقابلات، قد تشعر بقليل من الإرهاق اليوم، لذا تأكد من الاسترخاء وقضاء بعض الوقت لنفسك للاسترخاء وتجديد شبابك.

 

برج العقرب:
سوف تبهر كبار السن وزملائك بذكائك في العمل، سوف تنعكس الاضطرابات في عقلك على سلوكك مع شريكك، وتحافظ على هدوء وتماسك العقل.

على الرغم من بعض المكاسب، سيكون لديك قيود في شكل نفقات، ومن الناحية الصحية، تناول طعامك في الوقت المحدد وحافظ على رطوبتك، فقد يعاني البعض من الصداع، لذا يُنصح بالابتعاد عن المواقف العصيبة وممارسة تمارين التنفس العميق لتهدئة عقلك.

ستركز في عملك وسيظهر في موقفك اليوم، ستكون مستقرًا وآمنًا ماليًا لأن استثماراتك السابقة ستمنحك عوائد نقدية جيدة، تأكد من إغلاق هاتفك أثناء النوم لأنها قد تعيق نمط نومك مما يجعلك تشعر بالقلق والتوتر.

 

برج الحوت:
سيكون اليوم يومًا مريحًا لك، ستنتهي جميع أعمالك بحلول النصف الأول من اليوم وسيكون لديك وقت فراغ كبير، استفد من هذا الوقت وقضيه مع شريك حياتك.

استمتع بمشاهدة الأفلام والاستماع إلى الموسيقى، هذا سيجعلك تشعر بمزيد من الاسترخاء والحيوية، فإذا كنت تخطط للاستثمار، فيمكن أن يساعدك هذا اليوم في جني فوائد جيدة.

ستحقق أهدافك المحددة مسبقًا اليوم، ابدأ في الاعتناء بصحتك من مرحلة مبكرة لتجنب أمراض نمط الحياة لاحقًا، وبالنسبة للآفاق الفردية، ومن الأفضل أن تظل إيجابيًا وصادقًا مع زوجتك في العلاقة، للحفاظ على الانسجام في منزلك تجنب الدخول في مجادلات تافهة مع كبار السن.

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