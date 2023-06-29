مهرجانات وعروض للعرائس وهدايا مجانية بمراكز الشباب في الدقهلية

توافد الآلاف من النشء والشباب والرواد والمواطنين وإقبال كبير من بداية اليوم الثاني للعيد على مراكز الشباب بالدقهلية، اليوم الخميس بعد أن تردد على مسامع النشء والشباب مبادرة " العيد احلى بمراكز الشباب"، وما شاهده المواطنين من فعاليات وبرامج متنوعة كثيفة تنفذ خلال إجازة عيد الأضحى المبارك بالهيئات الشبابية والرياضية بالشباب والرياضة بالدقهلية.

جاء الإقبال الكبير على مستوى أكثر من 400 هيئة شبابيه على مستوى محافظة الدقهلية، وتتضمن فعاليات مبادرة " العيد احلى بمراكز الشباب" فى ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، بجميع مراكز الشباب على مستوى المحافظة، العديد من الفقرات والبرامج ومهرجانات وهدايا مجانيه للنشء وألعاب ترفيهيه، وتشمل فقرات ترويحية وفنية واستعراضية وتوزيع الهدايا على الأطفال، وفقرة الساحر والعرائس وفقرات غنائية يتخللها ممارسة الرواد والأعضاء للخدمات الموجودة بالمراكز من ملاهي وألعاب ترفيهية وتنس طاولة وبلياردو وكرة قدم وألعاب إلكترونية.

من جانبها أكدت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، على فتح مراكز الشباب على مستوى المحافظة أمام النشء والشباب والمواطنين مجانا خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، وتوفير كافة الخدمات لهم خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، لكى يستفيدوا من أنشطة مراكز الشباب على مستوى قرى ومدن المحافظة، والمتابعة المستمرة لسيادتها من خلال غرفة عمليات خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

جدير بالذكر أن مبادرة العيد احلى بمراكز الشباب تأتي للعام الثاني على التوالي، بعد النجاح الذي حققته في العام الماضي فى استقبال المواطنين ومشاركتهم في الفعاليات والأنشطة والبرامج المنفذة داخل مراكز الشباب، تأكيداً على استراتيجية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لجعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية قادرة على جذب النشء والشباب والمواطنين، فى إطار توجيهات القيادة السياسية الحكيمة نحو بناء الجمهورية الجديدة، وتحقيق التنمية المستدامة 2030.