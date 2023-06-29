تفاصيل جلسة كولر مع لاعبي الأهلي قبل مواجهة البنك

عقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي جلسة خاصة مع اللاعبين قبل لقاء البنك الأهلي بساعات.

وعنف “كولر” الجميع باستثناء خالد عبدالفتاح بعد مشاهدة ملخص وأخطاء الفريق في لقاء منتخب السويس رغم تحقيق الفوز والصعود إلى دور الـ16 من البطولة.

وأكد كولر خلال حديثه أنه منح البعض فرصة فى ظل ضغط المباريات لكن ما شاهده غير مقبول ويجب الحذر من التهاون والاسترخاء واستمرار الاحتفال بلقب دورى أبطال إفريقيا الذى بات مكانه التاريخ فقط.

وأضاف: المدير الفني أمامنا تحديات كبرى قادمة أهمها حسم لقب الدورى واستمرار المنافسة على لقب كأس مصر وهناك لقب السوبر الإفريقى وكل هذا البطولات لن تحقق إلا من خلال التركيز والجدية في التدريبات واحترام المنافسين

وأضاف السويسري خلال حديثه أن الفترة المقبلة ستشهد تركيزاً على تطوير أداء بعض اللاعبين فى ظل حاجته لهم مع ضغط المباريات، وشدد على أنه طالب بعض الأجهزة التى تعمل على تطوير الكفاءة التدريبة ولكنها لم تصل اليه حتى الآن وينتظر تحرك الأدارة لتلبية طلباته.

من جانبه استقر مارسيل كولر على تشكيل فريقه الذي سيخوض به لقاء البنك والمكون من محمد الشناوي في حراسة المرمي وأمامه الرباعي علي معلول ومحمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم ومحمد هاني وفي وسط الملعب أليوديانج ومروان عطية ومحمد أفشة وبيرسي تاو و أحمد عدالقادر وفي الهجوم محمود كهربا.

وكان السويسري مارسيل كولر المدير الفني قد رفض منح لاعبي الأهلي راحة سلبية أول أيام عيد الأضحى المبارك واكتفي بتأجيل المران الأخير من أجل السماح للاعبين قضاء احتفالات عيد الاضحى مع أسرهم قبل الدخول لمعسكر مغلق لمباراة البنك الأهلي المقرر لها مساء اليوم ضمن مباريات الجولة الثانية والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الممتاز.