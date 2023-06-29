بروزوفيتش يرفض الاجتماع بمسؤولي النصر.. وينتظر عرض برشلونة

كشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس، عن آخر المستجدات في مفاوضات النصر السعودي، للتعاقد مع الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش متوسط ميدان إنتر الإيطالي.

وكان النصر قد توصل لاتفاق مع إنتر للتعاقد مع بروزوفيتش.

وبحسب صحيفة “لا جازيتا ديللو سبورت” الإيطالية، فإن بروزوفيتش رفض مقابلة وفد سعودي سافر للاجتماع معه خصيصًا في العاصمة الكرواتية زغرب.

وأوضح التقرير أن الوفد السعودي اجتمع ببعض المحيطين بقائد فريق إنتر، لكن لم يتم التوصل لأي شيء، حيث أن اللاعب يرفض الانتقال لـ النصر.

وذكرت الصحيفة أن بروزوفيتش طلب الحصول على راتب صافي يُقدر بـ 30 مليون يورو في الموسم، فيما قدم النصر راتبًا يُقدر بـ 20 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة إلى أن بروزوفيتش يرغب في الانتقال لـ برشلونة، حيث تحدث بالفعل مع تشافي مدرب الفريق، بل وأنه توصل لاتفاق مبدئي مع النادي للحصول على راتب يُقدر بـ 7 ملايين يورو، لكن النادي الكتالوني بسبب مشاكله المالية لا يتمتع بحرية التصرف في الميركاتو.

وتابع التقرير، أن بروزوفيتش طلب من برشلونة التحرك بسرعة، ومنحهم مهلة أسبوع لتقديم العرض لـ إنتر، حيث أن اللاعب على استعداد للانتظار، ولكن ليس لأكثر من ذلك، حيث يمكنه الموافقة على عرض النصر.

وبحسب مصدر داخل نادي إنتر، فإنهم لا يستطيعون استبعاد احتمالية بقاء اللاعب الكرواتي في الفريق الإيطالي، لكنها ستكون مشكلة للفريق، من حيث الأجور، إضافة لتضييق النطاق أمام تجديد عقود بعض من لاعبيه على رأسهم باستوني وهاكان شالهان أوجلو، بل أيضًا والنظر لأهداف أخرى على رأسهم دافيد فراتيسي لاعب ساسولو.

وقاد بروزوفيتش فريقه إنتر للتأهل لنهائي بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المنقضي، قبل الهزيمة على يد البطل، فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، بهدف نظيف.