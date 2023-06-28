باتشيكو يعلن تشكيل بيراميدز لمواجهة سموحة في الدوري

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لفريق بيراميدز، تشكيل فريقه لمباراة سموحة ضمن الجولة 32 من بطولة الدوري.

ويستضيف بيراميدز نظيره سموحة في التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء على ستاد الدفاع الجوي، ضمن الجولة 32 من بطولة الدوري.

ويسعى بيراميدز لتحقيق الفوز في مباراة اليوم وحسم ضمان المشاركة رسميًا في بطولة دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل، واستمرار منافسة الأهلي على لقب الدوري.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 64 نقطة ويأتي سموحة في المركز العاشر برصيد 36 نقطة.

وجاء تشكيل "السماوي" اليوم على النحو الآتي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي

خط الوسط: بلاني توريه - إسلام عيسى - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - وليد الكرتي

خط الهجوم: فخري لاكاي

ويتواجد على مقاعد بدلاء بيراميدز كلاً من:

يوسف نادر - كريم حافظ - عبد الله مجدي - أحمد فتحي - محمود أوكا - هشام محمد - محمد صادق - فخر الدين بن يوسف - دودو الجباس.