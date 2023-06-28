رسميًا.. الأهلي السعودي يعلن التعاقد مع ميندي حتى 2026

أعلن نادي أهلي جدة السعودي، عن إتمام التعاقد مع السنغالي إدوارد ميندي حارس مرمى فريق تشيلسي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويرغب فريق الأهلي السعودي، في تدعيم صفوفه بصفقات قوية استعدادًا للموسم الجديد بعد صعوده لدوري "روشن" عقب هبوطه في الموسم الماضي.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الأهلي السعودي عبر تويتر، تغريدة تؤكد إتمام التعاقد مع ميندي حتى صيف 2026.

وفاز إدوارد ميندي، بلقب أفضل حارس مرمى في العالم لعام 2021 بعدما ساهم في تتويج فريق تشيلسي بلقب دوري أبطال أوروبا بالإضافة إلى تتويج السنغال بلقب كأس الأمم الأفريقية.