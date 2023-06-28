الجيش السوري يستهدف مقار الإرهابيين في ريف إدلب

أعلنت وزارة الدفاع السورية، اليوم، أنها نفذت بالتعاون مع القوات الروسية، ضربات جوية وصاروخية دقيقة ونوعية استهدفت من خلالها المقرات المحصنة للتنظيمات الإرهابية في ريف إدلب.

وقالت الوزارة في بيان: "ردا على الاعتداءات اليومية المتكررة التي تنفذها التنظيمات الإرهابية على المدنيين في المناطق السكنية الآمنة في ريف حماة، نفذت قواتنا المسلحة بالتعاون مع القوات الروسية الصديقة ضربات جوية وصاروخية دقيقة ونوعية استهدفت من خلالها المقرات المحصنة للتنظيمات الإرهابية في منطقة جبل الأربعين في ريف إدلب بما فيها من أسلحة وذخائر وأدوات توجيه وطائرات مسيرة استطلاعية وضاربة ومعدات تنصت وتشويش".

وأفادت بأن "هذه الضربات أدت إلى تدمير المقرات الإرهابية بالكامل ومقتل وإصابة عشرات الإرهابيين. منهم أبو كرمو مورك، وداوود محمد، وأبو سيف مصطفى الساحلي، وحيدرة محمود الغاب، وأبو البراء أبين، وأبو سيفو الحموي، وأبو مجاهد ربيع الغاب، وأبو الزبير سرجي، ورضوان ريحان، وعبد الحميد عكل، وأبو أحمد شيخ سنديان".

وكانت القوات المسلحة السورية أعلنت في الـ 25 من الشهر الجاري تنفيذها بالتعاون مع القوات الجوية الروسية عدة عمليات نوعية أدت إلى تدمير مقار ومستودعات للإرهابيين ومواقع لإطلاق الطائرات المسيرة في ريف إدلب، بما فيها من أسلحة وذخائر وطيران مسير، وقضت على عشرات الإرهابيين وأصابت آخرين.