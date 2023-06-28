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الأربعاء 28 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"30 يونيو ثورة بناء وطن".. القوات المسلحة تستعرض إنجازات الإسكان والنقل والسياحة

30 يونيو
30 يونيو

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الدفاع على يوتيوب، فيديو بعنوان "30 يونيو ثورة بناء وطن"، يرصد إنجازات مشروعات الإسكان والنقل والسياحة.

ورصد الفيلم دور القوات المسلحة في حفظ وأمن واستقرار البلاد والدعم الدائم لثورة 25 يناير، وتلبية مطالب الشعب في ثورة 30 يوينو، حيث استطاعت الحفاظ على زمام الأمور وحفظ مصر من أي أخطار داخلية وخارجية، من خلال الإشراف على البناء الديموقراطي لمصر الحديثة.

وأكد الفيلم، "أنه منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئاسة الجمهورية، بدأت الدولة المصرية العمل بخطى متسارعة في كل القطاعات والمجالات، خاصة أن الدولة كانت تسعي لتغيير حياة المواطن المصري لحياة كريمة، والقضاء على العشوائيات والمناطق غير الآمنة".

مشروعات الإسكان الاجتماعي

وتابع: "تغيرت حياة المواطن من خلال إنشاء المدن الجديدة والسكن الآمن، حيث تم إنشاء مليون و200 ألف وحدة إسكان بديل العشوائيات، بالإضافة إلى المدن العمرانية الحضارية الجديدة في جميع المحافظات، ومن أهم المدن الذكية الجديدة:-

العاصمة الإدارية الجديدة رمز ميلاد الجمهورية الجديدة.

الإسماعيلية الجديدة.

أسوان الجديدة ساحرة الجنوب.

المنصورة الجديدة عروس الدلتا.

وأضاف أن هناك العديد من المدن الجديدة بصعيد مصر، وفي أرض الفيرز "سيناء"، حيث تم بناء آلاف الوحدات السكانية في وسط وجنوب سيناء، بالإضافة إلى مدينة رفح الجديدة وشمال سيناء، ومدينة سلام، والعديد من التجماعات التنموية في كل أنحاء سيناء.

مشروعات النقل

واستطرد: حتى يتم ربط جميع المدن والتجمعات العمرانية وتحسين جودة الطرق، تم تنفيذ المشروع القومي للطرق، شبكة كبيرة من الطرق والكباري والمحاور النيلية بطول مصر وعرضها، شرايين أمل وحياة تمتد أطوالها إلى 7 آلاف كيلو متر.

واستكمل: أحدثت نقلة حضارية غير مسبوقة في مجال النقل بتطوير قطارات ومحطات السكة الحديد، والانتهاء من القطار الكهربائي الخفيف الجديد، وجار العمل في مشروع المونوريل الذي يقوم بربط جميع أحياء القاهرة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع تطوير عدد كبير من الموانئ لتحويل مصر لمنطقة لوجستية عالمية.

مشروعات السياحة

واختتم: في السنوات الأخيرة، أصبحت مصر أكثر إبهارًا بمشروعات سياحية قومية جذبت أنظار العالم، حيث تم إنشاء مدن سياحية جديدة وضعت مصر على خريطة السياحة العالمية صيفا وشتاءً مثل مدن العلمين الجديد درة تاج البحر المتوسط - الجلالة أجمل إطلالة على ساحل البحر الأحمر، والتي كان لها تأثير كبير في تنشيط حركة السياحة في مصر.

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