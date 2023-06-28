وزارة العمل تتعاون مع المنظمات الدولية لدعم سوق العمل المصري

قامت وزارة العمل، بالتعاون مع العديد من المنظمات الدولية خلال الفترة من أغسطس 2022، وحتى مارس 2023، وذلك لدعم سوق العمل المصري، والحفاظ على حقوق العمالة المصرية بالخارج.

ونجحت الوزارة خلال تلك الفترة بعقد لقاءات مع عدد من المسؤولين، والمنظمات الدولية منها:

- منظمة العمل الدولية، لبحث التعاون المشترك والتنسيق في إطار "مشروع Vision Zero Fund "، الذي يهدف إلى تحقيق عالم خالِ من الحوادث والأمراض المهنية، بالتنسيق والشراكة مع الشركاء الاجتماعيين للمنظمة بتكوينها الثلاثي الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال.

- المنظمة الدولية للهجرة، لمناقشة أوجه التعاون بين الوزارة والمنظمة بشكل عام، وفي إطار مشروع "من أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمالة في شمال إفريقيا THAMM " بشكل خاص.

- الاتحاد الأوروبي لمناقشة سبل التعاون خلال الفترة المقبلة في مجال التدريب وتأهيل الشباب وفقاً لاحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج.

- اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، وذلك بهدف مناقشة سبل التعاون المستقبلي ووضع خطة العمل لتنفيذ أهداف مشروع "تعزيز إدارة الهجرة".

- منظمة الأغذية العالمي لمناقشة التعاون والشراكة لدعم التدريب المهني وتشغيل الشباب تماشيا مع متطلبات سوق العمل.

- التنسيق مع الجانب السعودي وممثلي شركات إلحاق العمالة لمناقشة إجراءات تنظيم ضوابط عملية إمداد المملكة بالعمالة المصرية المدربة والمؤهلة، وتشكيل لجنة للتنسيق مع شركات إلحاق العمالة بالخارج في هذا الشأن، وتحديد صيغة عقود متفق عليها تخدم مصلحة الجانبين وتم الاتفاق على مستويات الأجور، وبدلات وحوافز تشجيعية بشأن تنظيم إجراءات سفر العمالة المصرية الموسمية إلى السعودية للعمل في موسم الحج والعمرة خلال العام الجاري 2023.

- بنك الرافدين العراقي بالقاهرة، لبحث ملف المعاشات التقاعدية للمستحقين ممن سبق لهم العمل بالقطاعين الحكومي، والخاص بدولة العراق.

- التنسيق مع السفير الكويتي والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية ،وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين، بشأن مواجهة كافة المعوقات أمام العمالة المصرية الراغبة في السفر إلى دولة الكويت، ووضع آليات تنظيمية جديدة لعمليات تنقل الأيدي العاملة المصرية إلى دولة الكويت.

- حضور اجتماع اللجنة التوجيهية لتنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة في مصر، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية مكتب القاهرة، وذلك لعرض ما تم إنجازه من "الخطة الوطنية"، وعرض مهام وتشكيل وحدة مكافحة عمل الأطفال بوزارة القوى العاملة، وذلك ضمن مشروع ACCEL AFRICA.

- استقبال وزير العمل التونسي وعقد اجتماع لبحث سبل التعاون بين البلدين في مجالات التشغيل والتدريب المهني.

- استقبال سفير دولة الفلبين في مصر لمناقشة ملفات العمل المشتركة ، وقد تم التوجيه بتشكيل لجنة فنية من الطرفين لبحث سبل التعاون في مجالات العمل المشتركة بين البلدين.

- المشاركة في اجتماع "دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الفلسطينية للتشغيل" الذي انعقد في مدينة عمان بالمملكة الأردنية.

- استقبال سفير دولة بنجلاديش بالقاهرة لبحث بعض القضايا والملفات المشتركة بين البلدين وخاصة ملف تراخيص عمل عمالة بنجلاديش في مصر وتقنين أوضاعهم.