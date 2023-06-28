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الأربعاء 28 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

القبض على المتهمين بالتعدي على سائق بالسلام

حبس
حبس

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، اليوم الأربعاء، من ضبط مرتكبى واقعة التعدى على سائق بسلاح نارى وإحداث إصابته فى السلام.

تبلغ لقسم شرطة السلام ثان من إحدى المستشفيات باستقبالها سائق مركبة "توك توك"، مقيم بدائرة القسم "مصاب برش خرطوش إثر إدعاء مشاجرة.

وبالانتقال وسؤاله قرر بحدوث مُشادة كلامية بينه وبين أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، بسبب وجود خلافات مالية بينهما تطورت لمشاجرة تعدى عليه وآخرين باستخدام فرد خرطوش نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقه وآخر اشترك معه فى إرتكاب الواقعة، له معلومات جنائية وبحوزة أحدهما فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بإرتكابهما الواقعة لذات السبب.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة للتحقيق.

قسم شرطة السلام التعدي سائق سلاح نارى معلومات جنائية ارتكاب الواقعة

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