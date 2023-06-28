"الجيل" يهنىء الرئيس والشعب المصري بعيد الأضحى المبارك

هنأ ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقال "الشهابي": “إلى الأهل والأصدقاء والزملاء والأبناء، إلى جماهير شعبنا العربي العظيم في كل مكان على أرض المعمورة، نهنئكم بعيد الأضحى المبارك ونسأل الله أن يعيده علينا جميعا بالخير واليمن والبركات”.

وأكد الشهابي في برقيته أن بلادنا وأمتنا قد تغلبت على الصعاب واجتازت كل التحديات، داعيا المولى الانتصار للشعب الفلسطيني الشقيق، وحقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، إذ أنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه.