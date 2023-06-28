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الأربعاء 28 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

المنتخب الأوليمبي في مواجهة صعبة أمام مالي في كأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا

مباراة مصر والنيجر
مباراة مصر والنيجر

يخوض منتخب مصر الأوليمبي، مواجهة صعبة، عندما يواجه نظيره المالي، في الثامنة مساءً، في المباراة التي ستجمعهما على ملعب (ابن بطوطة) بمدينة طنجة، في إطار الجولة الثانية من المجموعة الثانية لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، والمقامة حاليًا بالمغرب.

ويحتل منتخب مالي، صدارة المجموعة، برصيد 3 نقاط، بينما يتقاسم منتخبا مصر والنيجر، المركز الثاني، برصيد نقطة واحدة.

وكان منتخب مصر، قد تعادل مع النيجر، دون أهداف، في مباراة الجولة الأولى، بينما تغلب منتخب مالي، على نظيره الجابوني، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في الجولة ذاتها.

ويطمح منتخب «الفراعنة»، لتحقيق الفوز، من أجل تعزيز حظوظه في المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل إلى الدور نصف النهائي. 

نتيجة التعادل ستصعب من مهمة المنتخب المصري، حيث ستجعله مطالبًا بالفوز على الجابون في الجولة الثالثة، أما الخسارة فتقلص حظوظه بشكل كبير في التأهل للدور المقبل.

ومن جانبه، أعرب البرازيلى روجيرو ميكالى المدير الفنى للمنتخب الأوليمبي، عن تفاؤله بحالة التركيز العالية التى يعيشها اللاعبون قبل مواجهة مالى معربًا عن رغبته وكل أفراد المنتخب فى الفوز وإحراز نقاط المباراة من أجل قطع خطوة مهمة نحو بلوغ أولمبياد باريس.

وأضاف ميكالى: "لا بديل عن الفوز فى مواجهة مالى، المباراة ستكون صعبة لأنها أمام منافس منظم وسريع، شاهدنا ودرسنا المنافس من كل الوجوه، وثقتنا كبيرة فى لاعبينا".

وتابع: "هدفنا إسعاد الجمهور المصري ونتمنى أن يحالفنا التوفيق".

ومن جانبه، أكد أسامة فيصل أنه وكل زملائه بالمنتخب فى حالة تركيز من أجل تحقيق نتيجة إيجابية بالفوز والعبور خطوة نحو حلم الأولمبياد والمنافسة على اللقب الذى يحمله الفراعنة، مطالبا الجميع بمساندة المنتخب فى مهمته الوطنية.  

وعلى صعيد آخر، يلتقي منتخب الجابون، مع نظيره منتخب النيجر، في الحادية عشرة مساءً، في المباراة التي ستجمعهما على ملعب (ابن بطوطة)، في إطار الجولة الثانية من المجموعة ذاتها.

ويحتل منتخب النيجر، المركز الثالث، برصيد نقطة واحدة، بينما يقبع منتخب الجابون، في ذيل الترتيب، دون رصيد من النقاط.

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