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الأربعاء 28 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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نيويورك تايمز: قائد القوات الروسية السابق بأوكرانيا كان يعلم بخطط قائد فاجنر

سيرجي سوروفيكين
سيرجي سوروفيكين

صرح مسؤولون أميركيون لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، بأن هناك قائد للقوات الروسية سابق يدعى سيرجي سوروفيكين كان يعلم بخطط قائد مجموعة "فاجنر" العسكرية الخاصة يفجيني بريجوجين، بحسب فضائية القاهرة الإخبارية.

وأكدت صحيفة "نيويورك تايمز" أن هناك أدلة على مساعدة جنرالات روس لقائد فاجنر في تمرده على القيادة العسكرية الروسية.

يشار إلى أن تمرد مسلح نفذته مجموعة فاجنر العسكرية الخاصة بقيادة يفجيني بريجوجين استمر 24 ساعة في روسيا نهاية الأسبوع الماضي.

نيويورك تايمز مجموعة فاجنر العسكرية مجموعة فاجنر فاجنر العسكرية قائد مجموعة فاجنر العسكرية يفجيني بريجوجين

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