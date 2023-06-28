نيويورك تايمز: قائد القوات الروسية السابق بأوكرانيا كان يعلم بخطط قائد فاجنر

صرح مسؤولون أميركيون لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، بأن هناك قائد للقوات الروسية سابق يدعى سيرجي سوروفيكين كان يعلم بخطط قائد مجموعة "فاجنر" العسكرية الخاصة يفجيني بريجوجين، بحسب فضائية القاهرة الإخبارية.

وأكدت صحيفة "نيويورك تايمز" أن هناك أدلة على مساعدة جنرالات روس لقائد فاجنر في تمرده على القيادة العسكرية الروسية.

يشار إلى أن تمرد مسلح نفذته مجموعة فاجنر العسكرية الخاصة بقيادة يفجيني بريجوجين استمر 24 ساعة في روسيا نهاية الأسبوع الماضي.