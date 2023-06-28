"البالونات" أبرز مظاهر “فرحة الأطفال” باستقبال العيد فى الإسكندرية

شهدت ساحة ميدان مسجد أبو العباس بالإسكندرية، انتشار باعة البالونات باشكال وألوان كثيرة، حيث حرص الأهالي على شرائها لأطفالهم ابتهاجًا بفرحة العيد.



وبدأت الأسر والعائلات الاحتفال بالعيد، عقب انتهاء صلاة عيد الأضحي بمساجد الميدان الشهير، حيث ألتقطوا الصور التذكارية، وشراء الألعاب الصغيرة لاطفالهم، فضلا عن تشارك التهنئة بين بعضهم البعض.

وأدى المئات من المواطنين صلاة العيد بمسجد المرسى أبو العباس بالإسكندرية، حيث توافد أهالي الإسكندرية على المسجد الكبير من بعد الفجر لأداء الصلاة، حيث شهدت 561 ساحة صلاة، وأكثر من 5 آلاف مسجد وزاوية، موزعة على مستوى الإسكندرية، صلاة عيد الأضحى.



وفي ذات السياق تابع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية التجهيزات النهائية وما تم اتخاذه من استعدادات على مستوي الأحياء وجميع المديريات والشركات الخدمية لاستقبال عيد الأضحى المبارك، مؤكدا على رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات والمديريات الخدمية والمرافق.

وكلف محافظ الإسكندرية رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية بشن جولات مفاجئة علي القطاعات الخدمية، وشدد علي استمرار الاستعدادات القصوى وتكثيف الحملات بجميع القطاعات خلال أيام العيد، كما شدد على التواجد الميداني للأجهزة التنفيذية على مدار الساعة للتعامل الفوري مع مشكلات المواطنين.

ووجه المحافظ بتكثيف حملات متابعة تنفيذ الإجراءات الإحترازية وحملات النظافة بالشوارع والميادين، ورفع كفاءة الحدائق، ورفع كفاءة المساجد، بالإضافة إلى تكثيف حملات إزالة الإشغالات والتعديات والتصدي لأي محاولات للبناء المخالف وإزالتها في المهد. محذرًا بعدم التهاون وإتخاذ إجراءات رادعة تجاه المخالفين.

وأكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على إنعقاد غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وغرف العمليات في جميع المديريات والجهات الخدمية بشكل دائم ومستمر على مدار ال 24 ساعة، لاستقبال كافة شكاوى المواطنين أو أي بلاغات، ورصد أى حالات طارئة للتعامل الفوري معها.

فرحة الاطفال بالعيد في الإسكندرية

فرحة الاطفال بالعيد في الإسكندرية

فرحة الاطفال بالعيد في الإسكندرية

فرحة الاطفال بالعيد في الإسكندرية