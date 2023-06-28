شباب وزارة الرياضة يوزعون الحلوى على الأطفال احتفالا بعيد الأضحى بمطروح

قام متطوعي وزارة الشباب والرياضة " yly"، اليوم الأربعاء، أول أيام عيد الأضحي المبارك، بإدخال البهجة والسرور على الأطفال والأهالي؛ احتفالا بالعيد وذلك عن طريق لوحة " just smile ".

ورصدت “الدستور” متطوعي وزارة الرياضة من أمام المسجد الكبير بوسط مدينة مرسى مطروح.

وقال طارق صبحي، متطوع وزارة الشباب والرياضة، خلال حديثة لـ"الدستور، ‘نه احتفالا بعيد الأضحي المبارك تم إطلاق فاعلية "Just smile" لإدخال البهجة والسرور على أهالي مطروح.

وأوضح أن الفاعلية عبارة عن لوحة تحتوي على كلمة "just smile "، بالإضافة إلى الحلوى والشيكولاتة؛ لتوزيعها على الأطفال والأهالي والتقاط الصور التذكارية معهم؛ احتفالا بعيد الأضحي المبارك .

وفي سياق آخر كان قد أعلن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، رفع درجة الاستعداد القصوى لكافة القطاعات التنفيذية والخدمية والمرافق بنطاق المحافظة، من مدينة الحمام شرقاً وحتى السلوم غرباً وسيوة جنوباً، مع انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، على مدار الساعة، وربطها بجميع غرف العمليات الفرعية بالمدن والمراكز والمديريات الخدمية، لتلقي كافة شكاوى المواطنين خلال عيد الأضحى، وسرعة اتخاذ كافة الإجراءات للحل الفوري والتيسير عليهم.

شباب وزارة الرياضة يوزعون الحلوى على الأطفال

شباب وزارة الرياضة يوزعون الحلوى على الأطفال