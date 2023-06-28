بيراميدز يبحث عن الفوز السابع على التوالي أمام سموحة المتراجع

يسعى بيراميدز لتحقيق فوزه السابع على التوالي عندما يستضيف فريق سموحة في التاسعة والنصف مساء اليوم باستاد الدفاع الجوي في الأسبوع الثاني والثلاثين للدوري الممتاز .

بيراميدز بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو يحتل المركز الثاني برصيد 64 نقطة وله مباراة مؤجلة مع الأهلي وحقق الفريق 19 انتصارا مقابل 7 تعادلات و4 هزائم وسجل 45 هدفا ودخل مرماه 18 هدفا وفاز الفريق في أخر 6 مباريات ببطولة الدوري ويسعى لمواصلة انتصاراته والمحافظة على المركز الثاني.

البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لبيراميدز اختار 20 لاعبا في قائمة المباراة وهم : أحمد الشناوي ويوسف نادر وعلي جبر وأحمد سامي وأحمد فتحي وعبد الله مجدي ومحمد الشيبي وكريم حافظ ومحمد حمدي وإبراهيم بلاتي توريه وأحمد توفيق ومحمد صادق ووليد الكرتي وهشام محمد ومحمود أوكا وإسلام عيسى ومصطفى فتحي و فخري لاكاي وفخر الدين بن يوسف ودودو الجباس.

ويغيب عن بيراميدزكل من رمضان صبحي ومحمود دونجا وعبد الله السعيد وأسامة جلال للإصابة وإبراهيم عادل ومحمود صابر للانضمام للمنتخب الأوليمبي.

على الجانب الآخر يحتل سموحة بقيادة أحمد سامي المركز العاشر برصيد 36 نقطة من 8 انتصارات و12 تعادلا و11 هزيمة وسجل 31 هدفا ودخل مرماه 37 هدفا ولم ييحقق الفوز فيأخر 4 مباريات وخرج من بطولة كأس مصر بعد هزيمته أمام النجوم ويسعى لاستعادة توازنه وتحقيق نتيجة ايجابية تبعده تماما عن صراع الهبوط.

أحمد سامى المدير الفنى لفريق سموحة اختار 20 لاعبا في قائمة المباراة وهم : عمر صلاح وحسن تيمور وأحمد عبد الحكم وشريف رضا وأحمد شوشة وأحمد جمال وإبراهيم سامى ويحيى ياسر وصديق أوجولا وأحمد مصطفى ومحمد عصام ومحمود حليمو وحسين فيصل وزياد طارق وممدوح عبد ربه ودوكو دودو ومحمد سعيد "مكرونة" وطارق علاء وبنجامين بواتينج وأبو بكر ليادى.

ويغيب عن سموحة كل من حسام حسن لمواصلة برنامجه التأهيلى للتعافى من الإصابة بكسر شظية القدم والهانى سليمان حارس المرمى للإيقاف لحصوله على ثلاثة إنذارات ومحمد مغربى ومصطفى ميسي المتواجدان مع المنتخب الأوليمبى فى بطولة أفريقيا.

يدير المباراة حمادة القلاوي ويساعده رجب محمد ومحمود حسين ومعهم إبراهيم محجوب حكما رابعا ومصطفى مدحت حكم فيديو ومبروك نبيل مساعد حكم فيديو.