اضطرابات متفاوتة.. كيف يحتفل مسلمو آسيا بعيد الأضحى؟

يحتفل المسلمون في آسيا بعيد الأضحى المبارك خلال هذه الفترة، ومن خلال العديد من العادات والتقاليد والطقوس، وذلك اعتمادًا على مشاهدة القمر المحلية حسب البلد، وقد تغلق المكاتب الحكومية والشركات الخاصة والمؤسسات المالية في مناطق بها عدد كبير من المسلمين لمدة ثلاثة أيام على الأقل.

عادة ما يمر عيد الأضحى بسلام في معظم المناطق، ولكن من الممكن زيادة الأمن والاضطرابات في العديد من البلدان، وترصد "الدستور" أبرز الاحتفالات في العديد من الدول الآسيوية.

بنجلاديش



من المحتمل أن يكون الاحتفال بعيد الأضحى في 29 يونيو، مع إعلان أيام العطل الرسمية من 27 إلى 30 يونيو، ومرت احتفالات عيد الأضحى السابقة إلى حد كبير دون وقوع حوادث.

ومع ذلك، عادة ما تكون السلطات في حالة تأهب قصوى للعطلة لمنع الهجمات التي تشنها الجماعات المسلحة المعروفة- المرتبطة بالدولة الإسلامية بشكل أساسي- مثل جماعة المجاهدين الجديدة في بنجلاديش.

ووقع هجوم أسفر عن سقوط أعداد كبيرة من الضحايا في دكا في وقت سابق، خلال عطلة رمضان 2016. من المرجح أن يقيم أفراد الأمن نقاط تفتيش على الطرق السريعة ويعززون الأمن في المباني الحكومية والقنصليات والمراكز التجارية البارزة وأسواق الماشية والمواقع الدينية ومراكز النقل وغيرها من الأهداف المحتملة.

الصين



يحتفل المسلمون بعيد الأضحى في الصين 28-29 يونيو، في حين أن الاضطرابات الكبيرة غير مرجحة، فمن المحتمل أن تتصاعد التوترات وسط إجراءات أمنية مشددة في أجزاء من غرب الصين، لا سيما في منطقة شينجيانج أويجور ذاتية الحكم.

ووفقاً لصحيفة كريس 24 حيث يمكن للحكومة فرض قيود مشددة، بما في ذلك منع الموظفين المدنيين وغيرهم من حضور المساجد والمراقبة الصارمة للخطب الدينية في جميع أنحاء المنطقة، كما يعد عيد الأضحى هو أيضا احتفال مهم في المناطق التي تسكنها أقلية الهوي المسلمة.

الهند



وتحتفل الهند بعيد الأضحى (بكريد) في 29 يونيو، وكانت قد وأثارت حوادث أو مزاعم ذبح البقر اشتباكات طائفية في أجزاء من الهند قبل باكريد في السنوات السابقة.

وتعد ذبح الأبقار غير قانوني في معظم أنحاء الهند، وتزداد احتمالية التوترات الدينية المتزايدة في ولايتي غوجارات وأوتار براديش، وأجزاء ريفية أخرى في غرب وشمال الهند مع أعداد كبيرة ومختلطة من الهندوس والمسلمين.

ومن المحتمل أيضا وقوع اشتباكات في الأجزاء الساحلية من ولاية كارناتاكا، التي تعمل كنقاط عبور للشاحنات التي تنقل الماشية إلى المسالخ القانونية في ولاية كيرالا المجاورة، حيث لا تزال الهند أيضًا هدفًا للجماعات الإرهابية المعروفة والناشطة، على الرغم من عدم وقوع أي هجوم كبير على المدنيين أو خلال الأعياد في العقد الأخير.

إندونيسيا

ستبدأ الاحتفالات بعيد الأضحى في اندونيسا ليلة 28 يونيو، ومن المحتمل حدوث عنف طائفي أو توتر بين المسيحيين والمسلمين في بعض المناطق، وقد تكون قوات الأمن والمسلمون في مقاطعة بابوا في حالة تأهب قصوى بشكل خاص بسبب الاشتباكات السابقة بين المسلمين والسكان الأصليين الذين يشكلون غالبية مسيحية. يمكن لأعضاء بعض الجماعات الإسلامية زيادة مضايقات الأقليات الدينية، لا سيما في المناطق التي تشهد توترات مجتمعية معروفة، بما في ذلك بوسو في مقاطعة سولاويزي الوسطى وأجزاء من منطقة العاصمة جاكرتا.

باكستان



تحتفل باكستان بعيد الأضحى من ليلة 28 يونيو، ستستمر الأعياد من 28 يونيو إلى 1 يوليو، وتقوم السلطات عادة بتشديد الإجراءات الأمنية حول المراكز التجارية البارزة، وأسواق الماشية ، والمواقع الدينية، وغيرها من المواقع المزدحمة. وسبق أن قصف متشددون إسلاميون مساجد خلال عيد الأضحى، ومن المحتمل أن تنتشر شائعات عن هجمات محتملة على مواقع دينية.

وتشمل المناطق المعرضة لتهديد متزايد من الهجوم أماكن العبادة التي تستخدمها طوائف الأقليات، بما في ذلك المساجد وإلا مبارغه الشيعية (قاعات المصلين) والأضرحة الصوفية، لا سيما في مقاطعتي بلوشستان وخيبر بختونخوا.

الفلبينيون



أما في الفلبين الاحتفال بعيد الأضحى في 28 يونيو، من المرجح أن تقوم السلطات بتشديد الإجراءات الأمنية، لا سيما في مترو مانيلا ومنطقة مينداناو في جنوب الفلبين، بسبب التهديد المستمر من المنظمات المسلحة المستوحاة من داعش، بما في ذلك.