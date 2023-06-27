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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الدراجات النارية بالمطرية 4 أيام

حبس
حبس

قررت جهات التحقيق بالمطرية حبس تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك"، 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

 

البداية كانت بتلقى اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط  3 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية، حال استقلالهم دراجة نارية قيادة أحدهم مجهولة المصدر بدائرة قسم شرطة المطرية.

 

وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الدراجات النارية بأسلوب توصيل الأسلاك وارتكابهم واقعتي سرقة أخرى.

 

وتم بإرشادهم ضبط الدراجتين المستولى عليهما لدى عميلهم سيئ النية مقيم بدائرة القسم تم ضبطه وباستدعاء المجني عليهم  تعرفوا على الدراجات النارية واتهموهما بالسرقة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

 

حبس المطرية تشكيل عصابي سرقة الدراجات النارية

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