كيف تتعامل مع القطاع المصرفي خلال إجازة عيد الأضحى؟

بدأت إجازة عيد الأضحى المبارك التي تمتد لمدة 7 أيام متتالية من الثلاثاء 27 يونيو حتى 3 يوليو، وبالتالي يصبح إنهاء المعاملات البنكية عن بعد بالتقنيات الحديثة التي توفرها البنوك العاملة في مصر على اختلاف أنواع الخدمات التي تقدمها لعملائها.

ومن بين أبرز التطبيقات التي ظهرت مؤخرًا، ونجحت في تلبية احتياجات العملاء دون الحاجة للذهاب لفروع البنوك تطبيق «انستا باي»، الذي يتيح للعملاء الوصول إلى حساباتهم البنكية، وتحويل الأموال لحظيًا عبر الهاتف المحمول، وقد قرر البنك المركزي المصري زيادة الحدود القصوى لجميع المعاملات على تطبيقات شبكة المدفوعات اللحظية (انستا باي) اعتبارًا من 15 مارس 2023.

ويتضمن القرار زيادة الحد الأقصى لقيمة المعاملة الواحدة على الشبكة ليصبح 70,000 (سبعون ألف) جنيهًا مصريًا، والحد الأقصى لإجمالي المعاملات اليومية إلى 120,000 (مائة وعشرون ألف) جنيهًا مصريًا، والحد الأقصى للمعاملات الشهرية إلى 400,000 (أربعمائة ألف) جنيهًا مصريًا.

تأتي الزيادات الجديدة في الحدود القصوى للمعاملات، في ضوء متابعة البنك المركزي لطلبات العملاء، وكذا استطلاعات الرأي الخاصة بالخدمة، خاصة مع التوسع الكبير والإقبال المتزايد على منظومة المدفوعات اللحظية (إنستا باي) منذ إطلاقها، حيث شهدت تنفيذ ما يقرب من 16 مليون معاملة تحويل لحظي بقيمة تقارب 80 مليار جنيه من خلال أكثر من 1,8 مليون عميل، بالإضافة إلى أنه من المستهدف إطلاق المزيد من الخدمات الجديدة والمبتكرة عبر المنظومة خلال الفترة المقبلة.

ويهدف قرار البنك المركزي إلى تعزيز التحول إلى اقتصاد أقـل اعتمـادًا علـى أوراق النقـد وتحقيـق الشـمول المالـي، بالإضافة إلى مواكبة التطورات التكنولوجية والتيسير على المواطنين وتشجيعهم على الاستمرار في استخدام وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية، واستيعاب متطلبات فئات العملاء المختلفة لتحسين الخدمات المالية، واستقطاب عملاء جدد للقطاع المصرفي.

ومن خلال شبكة المدفوعات اللحظية يمكن تنفيذ مختلف المعاملات المالية وغير المالية من خلال تطبيقات الهاتف المحمول المختلفة:

ربط حساباتك لدى البنوك المختلفة على تطبيق هاتف محمول واحد

التحويل اللحظي لمختلف الحسابات والبطاقات والمحافظ الإلكترونية

طلب استقبال مبلغ محدد من عملاء المنظومة

الاستعلام عن الرصيد

الاستعلام عن كشف الحساب المختصر

تنفيذ عمليات التبرعات

كما تقوم البنوك العاملة داخل جمهورية مصر العربية بتقديم خدمات شبكة المدفوعات اللحظية من خلال القنوات الإلكترونية الخاصة بالبنك مثل الإنترنت البنكي وتطبيق الموبايل البنكي الخاص بالبنك.

التحويل لجميع البطاقات المصرفية داخل جمهورية مصر العربية بما يشمل بطاقات الائتمان

كما يستطيع عملاء البنوك الحصول على احتياجاتهم من «الكاش» عبر ماكينات الصراف الآلي ATM المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، والبالغ عددها وفقًا لأحدث التقارير الصادرة عن البنك المركزي المصري، 21.975 ألف ماكينة، لعدد 37 بنكا، فيما بلغ عدد بطاقات الائتمان ما يزيد على 5 مليون بطاقة، وعدد البطاقات المدفوعة مقدما 28.6 مليون بطاقة، وعدد بطاقات الخصم 23.8 مليون بطاقة.

وعلى جانب أخر يتمكن عملاء البنوك من التعامل على حساباتهم البنكية عبر التطبيقات الخاصة بكل بنك على حدة عبر الهاتف المحمول ، طوال أيام الإجازات.