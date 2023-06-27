ما بين الجملي والبقري والماعز.. تعرف على أنواع اللحوم المختلفة

يعتبر تناول اللحوم والأضحية من أساسيات عيد الأضحى المبارك، حيث يقبل الأغلبية على الذبح، وأخرين يحرصون على شراءها، وهناك العديد من أنواع الذبائح واللحوم يحتار البعض بينها.

ولذلك نقدم لكم من خلال هذه السطور أنواع اللحوم وفوائدها المختلفة بحسب موقع "news health":

اللحم الماعز:

يعتبر اللحم الماعز من اللحوم التي تحتوي على نسبة بسيطة من الدهون والسعرات الحرارية، وهو من أكثراللحوم التي يفضلها الكثير خلال عيد الأضحي، نظرًا لسعرها الأقل من باقي الأنواع من اللحوم الأخرى، ويحتوى الماعز على الكثير من الفيتامينات والعناصر الغذائية كما أنه يحتوي على القليل جدًا من الدهون المشبعة.

اللحم الضأن

تنتشر اللحوم الضأن بشكل كبير خلال عيد الأضحي المبارك، حيث يفضلها الكثير من الأشخاص خلال هذه الأيام، ويعتبراللحم الضأن مصدر جيد للبروتين وأحماض أوميجا 3 الدهنية وفيتامين ب 12 والنياسين والزنك والحديد

اللحم الجملي

يقبل الكثير من المسلمين على الأضحية بالجمال وهي ضمن أهم أنواع اللحوم التي يلجأ لها الأشخاص خلال عيد الأضحي، وتتميز لحوم الجمال بنسبة عالية من الحديد والفيتامينات على عكس اللحوم الأخرى.

اللحم الجاموسي

يشتهر ذبج العجول الجاموسية خلال عيد الأضحي بشكل خاص، حيث إنها تتميز بطعم مختلف وسعر أقل، وهو من أفضل أنواع اللحوم الصحية بسبب قلة الدهون به ما يجعله تناوله صحيا لمرضى القلب والسكري والضغط المرتفع.

اللحم البقري

يعتبر اللحم البقري من أكثر الأنواع انتشارًا طيلة العام، حيث إنه أفضل أنواع اللحوم التى يمكن استخدامها بالعديد من الأطعمة، ويحتوي على قدر كبير من الدهون والتي يمكن استخدامها أيضًا في الشوي لاحتوائها على عناصر مغذية مثل البروتين وفيتامين بـ 12 والحديد والنياسين والزنك.