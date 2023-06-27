"إكسترا نيوز" تعرض إنجازات ثورة 30 يونيو فى الجذب والاستثمار السياحى

عرضت فضائية "إكسترا نيوز" الإخبارية تقريرًا عن إنجازات ثورة 30 يونيو في الجذب والاستثمار السياحي والقطاع السياحي في مصر، وفيما يلي التفاصيل:-

تطوير جميع المواقع السياحية والأثرية بأنحاء الجمهورية.

افتتاح العديد من المتاحف الجديدة وتجديد المتاحف القائمة.

التجهيز للافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير أكبر متحف في العالم للآثار.

إحياء طريق الكباش الفرعوني بمحافظة الأقصر.

العمل على مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة.

تطوير منطقة القاهرة التاريخية وتطوير قصر البارون وسور مجرى العيون.

افتتاح متحف الحضارة الذي يعد من أهم متاحف العالم.

اعتماد استراتيجيات تسويقية وتحفيزية لاستعادة الحركة السياحية.

تعزيز إيرادات القطاع السياحي الذي يسهم بشكل كبير في الاقتصاد الوطني.

تحقيق إيرادات نحو 63.4 مليار دولار خلال العشر سنوات الماضية.

مصر استقبلت أكثر من 90 مليون سائح خلال العشر سنوات الماضية.

شهر أبريل 2023 يعد الأكبر من حيث استقبال السائحين.

زيادة خطوط الطيران مع الدول المختلفة.

إطلاق مشروع للمرة الأولي بعنوان التنمية الخضراء لقطاع السياحة لتحسين أداء واستدامة القطاع السياحي.